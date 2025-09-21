Impresionantes imágenes revelan la magnitud del horrible y mortal accidente ocurrido en Caldera

La carretera tuvo que ser cerrada debido al mortal hecho. (Facebook/Choque en Caldera, sobre ruta 27, deja una persona fallecida y varios heridos. Foto Facebook.)

Una carretera de nuestro país nuevamente fue escenario de un horrible accidente de tránsito, el cual cobró la vida de una persona y dejó a otras tres heridas de gravedad.

La central del cuerpo de Bomberos informó que el fatal hecho ocurrió a eso de la 1:23 a. m., de este domingo en Caldera, específicamente del Parque Empresarial del Pacífico, 300 metros hacia Caldera.

Uno de los carros quedó completamente despedazado. (Facebook/Choque en Caldera, sobre ruta 27, deja una persona fallecida y varios heridos. Foto Facebook.)

En ese lugar, por circunstancias que aún no son claras, se dio una violenta colisión frontal entre dos carros, la cual cobró la vida de un hombre que falleció en la escena.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran la desgarradora escena que quedó en la carretera, en donde se observa un carro rojo completamente destruido y otro negro a un lado de la carretera con grandes daños. Al parecer, el ahora fallecido viajaba en el vehículo rojo.

De acuerdo con la central de Bomberos, otras tres personas que viajaban en los vehículos involucrados también resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a un centro médico.

El otro vehículo involucrado quedó a la orilla de la carretera. (Facebook/Choque en Caldera, sobre ruta 27, deja una persona fallecida y varios heridos. Foto Facebook.)

De momento, se no tiene claro cómo ocurrió el mortal accidente, pero por la forma en la que quedaron los carros se presume que habría mediado un exceso de velocidad.