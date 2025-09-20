Sucesos

Descarga eléctrica deja a constructor entre la vida y la muerte

El obrero sufrió la descarga en Espíritu Santo de Esparza, Puntarenas

Por Alejandra Morales

Un peón de construcción lucha por la vida al sufrir una descarga eléctrica en Espíritu Santo de Esparza, Puntarenas.

La lamentable situación fue reportada a las 7:56 a. m. de este sábado.

Un peón de construcción lucha por la vida al sufrir una descarga eléctrica en Espíritu Santo de Esparza, Puntarenas. Foto: Cruz Roja
Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, señaló que el obrero trabajaba en una construcción de tres pisos cuando sucedió la emergencia.

“La Cruz Roja envió dos unidades de soporte básico y al llegar encontraron al hombre en parocardiorespiratorio, lo llevaron en una condición crítica al hospital de Puntarenas”, detalló Matamoros.

Los Bomberos también dieron apoyo en esta emergencia para bajar desde la parte alta a la víctima; el último piso está cerca de los cables primarios de esta comunidad.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

