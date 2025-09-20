Descarga eléctrica deja a constructor entre la vida y la muerte

Un peón de construcción lucha por la vida al sufrir una descarga eléctrica en Espíritu Santo de Esparza, Puntarenas.

La lamentable situación fue reportada a las 7:56 a. m. de este sábado.

Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, señaló que el obrero trabajaba en una construcción de tres pisos cuando sucedió la emergencia.

“La Cruz Roja envió dos unidades de soporte básico y al llegar encontraron al hombre en parocardiorespiratorio, lo llevaron en una condición crítica al hospital de Puntarenas”, detalló Matamoros.

Los Bomberos también dieron apoyo en esta emergencia para bajar desde la parte alta a la víctima; el último piso está cerca de los cables primarios de esta comunidad.

