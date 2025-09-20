Acribillan a hombre de 64 años y hieren a muchacho de 19 años que estaba a la par

Un hombre de 64 años fue asesinado de múltiples disparos en Maiquetía de San Juan de Dios de Desamparados, San José.

La Cruz Roja recibió la alerta a la 1:49 a. m. de este sábado 20 de setiembre.

La víctima no ha sido identificada, él recibió múltiples impactos de bala en el tórax. Un muchacho de apellido Solano, de 19 años, estaba junto a él y sufrió un balazo.

Los múltiples balazos ocurrieron en Maiquetía de San Juan de Dios de Desamparados. Foto: Rafael Murillo (Rafael Murillo)

“Estaban en la vía pública con otro hombre, cuando, aparentemente, llegaron dos sujetos a bordo de una moto, le dispararon en múltiples ocasiones, quedando uno fallecido en el sitio”, dijeron en el OIJ.

El sobreviviente fue llevado al hospital San Juan de Dios.

El cuerpo lo levantaron los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (Siori).

De momento no hay personas detenidas por este hecho.

Hasta este viernes 19 de setiembre, se registraban 626 homicidios a nivel nacional, San José es la provincia más violenta con 210 asesinatos.

