Cámaras delataron a adulto mayor mientras cometía una injusticia contra colegiala

Un sujeto de apellido Badilla, de 68 años, vecino de Cartago, es sospechoso de robarle el bolso con sus útiles a una colegiala.

El adulto mayor fue detenido la tarde de este viernes 19 de setiembre, en las cercanías del parque Central de San José.

Los hechos con los que lo vinculan ocurrieron el 19 de agosto anterior, en el barrio Chino, en San José centro.

“Habría hurtado un bolso a una estudiante y posteriormente se dio a la fuga, los agentes de la sección de Hurtos, del OIJ realizaron diferentes diligencias de investigación logrando identificar a este hombre”, señalaron en la oficina de prensa judicial.

La captura la realizaron los agentes encubiertos de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública.

Agregaron que Badilla tiene antecedentes por hurto simple, robo simple, tentativa de hurto y robo agravado.

Badilla quedó a la espera de sus medidas cautelares por este hecho, las autoridades no descartan que otras personas hayan sido víctimas de ataques similares.