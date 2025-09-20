Sucesos

Cámaras delataron a adulto mayor mientras cometía una injusticia contra colegiala

El sujeto, de apellido Badilla, fue detenido por los agentes del OIJ

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un sujeto de apellido Badilla, de 68 años, vecino de Cartago, es sospechoso de robarle el bolso con sus útiles a una colegiala.

El adulto mayor fue detenido la tarde de este viernes 19 de setiembre, en las cercanías del parque Central de San José.

Un sujeto de apellido Badilla, de 68 años, es sospechoso de causarle el peor trauma a una colegiala, al atacarla para robarle el bolso con sus útiles. Foto: OIJ
Los hechos con los que lo vinculan ocurrieron el 19 de agosto anterior, en el barrio Chino, en San José centro.

“Habría hurtado un bolso a una estudiante y posteriormente se dio a la fuga, los agentes de la sección de Hurtos, del OIJ realizaron diferentes diligencias de investigación logrando identificar a este hombre”, señalaron en la oficina de prensa judicial.

La captura la realizaron los agentes encubiertos de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública.

Agregaron que Badilla tiene antecedentes por hurto simple, robo simple, tentativa de hurto y robo agravado.

Badilla quedó a la espera de sus medidas cautelares por este hecho, las autoridades no descartan que otras personas hayan sido víctimas de ataques similares.

Así se robaron bolso de colegiala
Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

