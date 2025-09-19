Sucesos

Sobreviviente del aparatoso accidente en el cerro de la Muerte es un fiscal contra el Crimen Organizado

El fiscal cayó a un guindo de aproximadamente 65 metros de profundidad en el cerro de la Muerte

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Carlos Castro Sojo, de 45 años, fiscal contra el Crimen Organizado, es la persona que sobrevivió al aparatoso accidente de un carro que cayó a un guindo en el cerro de la Muerte.

Así lo confirmaron en la oficina de prensa del Ministerio Público.

El violento accidente sucedió a la 1:30 p.m. de este jueves 18 de setiembre y quedó grabado en la cámara de un tráiler, cuando circulaban sobre la carretera Interamericana sur, en sentido hacia Pérez Zeledón.

“El fiscal se encuentra en buen estado de salud y en proceso de recuperación tras el accidente que sufrió, cuando se dirigía a atender un caso en disponibilidad en la zona sur.

“Gracias a la coordinación interna, la situación que pretendía atender el fiscal fue gestionada con total normalidad y sin afectar el servicio público. Asimismo, todos los expedientes a cargo del funcionario continuarán su trámite ordinario, bajo el acompañamiento y respaldo institucional correspondiente”, explicaron en la Fiscalía.

Castro vivió un milagro tras perder el control del pick up que manejaba y caer a un guindo de 65 metros de profundidad.

LEA MÁS: Mujer que murió en catarata La Leona cumplió el sueño por el que tanto luchó

Este viernes sacaron el vehículo que manejaba Castro.

Los Bomberos y la Cruz Roja atendieron la emergencia, en Payner en Pérez Zeledón, en un sector en el que hay doble raya amarilla.

Dos carros rayaron al camión y cuando el pick up lo intentó ocurrió la emergencia; sin embargo, en ese momento no circulaba ningún otro vehículo en sentido contrario.

LEA MÁS: Juego mecánico en fiestas golpeó a pareja y a bebé de 6 meses y los dejó con lesiones de gravedad

Los rescatistas señalaron que el conductor fue llevado en condición estable al hospital Escalante Pradilla.

Hasta el 5 de setiembre anterior contabilizaban 389 personas fallecidas por accidentes en carretera en este 2025.

Milagro para conductor que cayó a guindo
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
carro cae en guindo en Cerro de la MuerteCerro de la Muertecarretera Interamericana surCarlos Castro Sojofiscal contra el Crimen Organizado
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.