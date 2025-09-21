Este es el hombre que murió en horrible accidente de tránsito ocurrido en Caldera

Ambos carros quedaron despedazados. (Facebook/Choque en Caldera, sobre ruta 27, deja una persona fallecida y varios heridos. Foto Facebook.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que perdió la vida la madrugada de este domingo en el horrible accidente de tránsito ocurrido en Caldera, Puntarenas.

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial informó que la víctima mortal fue un hombre apellidado Rosales, de 40 años. Se supo que el ahora fallecido era vecino de Quebrada Ganado de Tárcoles y era papá de dos chiquitos de 8 y 5 años.

De acuerdo con la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, el trágico accidente ocurrió a eso de la 1:23 a. m., del Parque Empresarial del Pacífico, 300 metros hacia Caldera, cerca del lugar conocido como La Roca.

El OIJ indicó que todo apunta a que en ese sitio se dio un choque frontal entre el carro en el que viajaba Rosales y otro vehículo liviano.

Uno de los carros quedó a un lado de la carretera.

“El ahora fallecido viajaba en un vehículo y por razones que se desconocen habría colisionado de forma frontal contra otro auto que viajaba en sentido contrario”, detalló el OIJ.

Por su parte, la Benemérita indicó que en el sitio del accidente atendieron a cinco personas que, al parecer, también viajaban en los carros accidentados.

Se trata de dos hombres y dos mujeres que se encontraban en condición estable; además, en la escena atendieron a un hombre de entre 20 y 30 años, el cual fue trasladado al Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas en condición crítica.

Un hombre murió y otras cinco persona resultaron heridas en el choque.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran la desgarradora escena que quedó en la carretera tras el choque, en donde se observa un carro rojo completamente destruido y otro negro a un lado de la carretera con grandes daños. Al parecer, el ahora fallecido viajaba en el vehículo rojo.

De momento, se no tiene claro cómo ocurrió el mortal accidente, pero por la forma en la que quedaron los carros se presume que habría mediado un exceso de velocidad.