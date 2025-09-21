Revelan posible motivo por el que vecinos agredieron a hombre que murió camino a la delegación

Al parecer, el pleito se dio porque el ahora fallecido, supuestamente, agredió a su propia familiar. Foto Archivo. (Reiner Montero, corresponsal de GN/Cortesía)

Nuevos detalles se dieron a conocer en torno al caso del hombre involucrado en un violento pleito y que murió cuando era llevado a una delegación de la Fuerza Pública.

Un reporte policial facilitado a La Teja revela cuál sería el supuesto motivo por el cual el ahora fallecido, de apellido Rivera, de 32 años, se habría visto enfrascado en una riña con varios de sus vecinos.

“Oficiales ubican a un hombre apellidado Rivera Cascante, el cual presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo y una herida en la cabeza y otra en el pómulo. La unidad de la Cruz Roja lo declaró fallecido y según varios vecinos, este hombre agredió a su esposa e hijos y fue vapuleado por otros vecinos”, señala el reporte.

Al parecer, la supuesta agresión de Rivera hacia su propia familia habría sido lo que desató el pleito. Según el OIJ, él habría sido el primero en atacar a otras personas.

Los hechos ocurrieron a eso de las 3:50 a. m., de este domingo en el barrio San Rafael, en Pueblo Nuevo de Liberia.

“En apariencia, el ofendido (Rivera) se encontraba en vía pública y supuestamente se habría enfrascado en una riña con otras personas, las cuales se habrían defendido y, al parecer, le habrían provocado varias heridas en la cabeza y el pecho.

“Los oficiales de la Policía Administrativa lograron controlar los hechos y trasladaron a las personas involucradas hasta la delegación de la Policía Administrativa y aparentemente al llegar a esta delegación se reportó al hombre (Rivera) sin signos vitales”, detalló el OIJ.

De cierta manera, la información brindada por ambas autoridades se contradice, pues el OIJ indicó que Rivera murió cuando fue llevado a la delegación, sin embargo, el reporte policial da a entender que los policías lo encontraron fallecido en el sitio donde ocurrió el pleito.