Joven de 22 años es asesinado a balazos en Guanacaste cuando manejaba un cuadraciclo

El muchacho fue sorprendido por los sicarios cuando viajaba en un cuadraciclo. Foto con fines ilustrativos. (Keyna Calderón)

Un muchacho fue víctima de un horrible crimen cuando manejaba un cuadraciclo en Nicoya, Guanacaste, pues en ese momento fue sorprendido por una lluvia de balazos que terminaron con su vida.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cual identificó al ahora fallecido como un joven apellidado Fajardo Castillo, de 22 años. Al parecer, el muchacho vivía en esa zona y se dedicaba a alquilar tablas de surf a los turistas.

De acuerdo con la versión de la Policía Judicial, los hechos ocurrieron a eso de las 7 p. m., de este sábado en el sector de Buena Vista Samara, Nicoya, una localidad muy visitada por los turistas.

“En apariencia, el ahora fallecido viajaba en un cuadraciclo y presuntamente fue abordado por varios sujetos. De momento, se desconoce cuántos, los cuales le habrían disparado en múltiples ocasiones”, indicó el OIJ.

El incidente también fue atendido por personal de la Cruz Roja, el cual indicó que a su llegada Fajardo ya no presentaba signos vitales y al revisarlo le encontraron múltiples disparos en la cabeza, el estómago, los brazos y las piernas.

De momento, las autoridades no han determinado cuál sería el móvil detrás del homicidio, pero por cómo se dieron los hechos no se descarta un aparente ajuste de cuentas.

Otro joven asesinado

El homicidio de Fajardo no fue el único crimen violento atendido por el OIJ la noche de este sábado en Guanacaste, pues otro muchacho también fue víctima de un asesinato.

El caso fue descubierto este sábado, a eso de las 10:55 p. m., en la comunidad de Pavones de Nandayure. En cuanto al ahora fallecido, este fue identificado como un muchacho apellidado Montero, de apenas 20 años.

“El conductor de un vehículo que transitaba por ese sector observó un cuerpo sobre la vía pública, por lo que alertó a las autoridades. En primera instancia se acercaron oficiales de la Policía Administrativa, quienes determinaron que este presentaba un disparo en el rostro”, indicó el OIJ.