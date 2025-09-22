Impactantes imágenes muestran magnitud de horrible y mortal choque entre bus y ambulancia privada

El ahora fallecido sería el conductor de la ambulancia. (Facebook/Choque múltiple en Abangares deja un hombr fallecido.)

La localidad de Abangares, en Guanacaste, fue escenario de un horrible y mortal accidente de tránsito, en el que se vio involucrado un bus con 20 pasajeros, una ambulancia privada, un camión y un vehículo.

La Cruz Roja informó que el trágico hecho ocurrió a eso de las 4:52 a.m. de este lunes sobre la ruta 1, en Las Juntas de Abangares.

LEA MÁS: Vecino de Pocosol narró los minutos de desesperación que vivió cuando entró a pozo a intentar salvar a niño

A consecuencia del violento choque múltiple, una persona perdió la vida en la escena. De forma extraoficial trascendió que, en apariencia, se trataría del conductor de la ambulancia privada.

“Se atendió una colisión múltiple en la que se vieron involucrados un bus con 20 pasajeros, una ambulancia privada, un camión y un vehículo liviano.

La ambulancia quedó completamente despedazada. (Facebook/Choque múltiple en Abangares deja un hombr fallecido.)

“Al lugar se movilizamos 9 unidades de emergencia que reportan un total de 35 personas valoradas, reportando una persona sin signos vitales”, detalló la Cruz Roja.

LEA MÁS: Caso de niño de dos años que cayó en pozo terminó de la forma más triste

De acuerdo con la Benemérita, los pasajeros del bus resultaron ilesos, aunque varios de ellos presentaban crisis nerviosas.

“Los ocupantes del camión también se encuentran ilesos”, agregó Cruz Roja.

LEA MÁS: Joven de 19 años sufre trágica muerte al caer con su moto a un guindo en Guanacaste

Los paramédicos también atendieron a una mujer adulta y un menor de edad, los cuales fueron trasladados a un centro médico en condición crítica.

De momento las autoridades no han determinado las circunstancias que mediaron en el mortal accidente.