Caso de niño de dos años que cayó en pozo terminó de la forma más triste

Caso de niño de dos años que cayó en pozo terminó de la manera más triste. (Foto: cor/Foto: cortesía Cruz Roja)

Este domingo se reportó la noticia de un niño de dos años que cayó en un pozo en Pocosol de San Carlos, Alajuela.

Tras los intentos de la Cruz Roja por rescatar el menor y el labor que los tuvo durante unas horas intentando, se confirmó la aparición del cuerpo del menor de edad sin vida.

“En estos momentos se realiza la extracción del menor que se encontraba en el pozo”, reportó la Cruz Roja.

La Cruz Roja hizo todo lo posible para rescatarlo. (Cruz Roja/Cortesía)

El pozo se encuentra dentro de una casa y es de unos 20 metros de altura, además el primer rescatista había determinado que la profundidad del agua era de unos seis metros, y él no pudo localizarlo en el momento.

Se procedió con una bomba para extraer el agua e ingresó otro rescatista y hace tan solo unos minutos se confirmó la triste noticia.