Alertan sobre niño de 2 años que cayó dentro de pozo de más de 20 metros de profundidad en Alajuela

Personal de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos se desplazan al sitio para realizar el rescate

Por Adrián Galeano Calvo
La emergencia ocurrió en Pocosol de San Carlos. Foto Archivo.

En estos momentos personal de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos se están desplazando a la localidad de Pocosol de San Carlos, pues fueron alertados sobre un niño, de 2 años, que cayó dentro de un profundo pozo.

De acuerdo con los cuerpos de emergencia, el chiquito, por circunstancias que no son claras, cayó dentro de un pozo que tendría más de 20 metros de profundidad. El hecho fue confirmado por los familiares del pequeño.

“De acuerdo con el primer recurso en el lugar, se confirma que, según familiares, un menor de dos años cayó a un pozo con una profundidad estimada entre 20 y 30 metros. El terreno alrededor se mantiene estable, pero en el fondo del pozo es visible la presencia de agua”, informó Cruz Roja.

A ese punto se están desplazando equipos especializados en rescates en espacios confinados y otras unidades especializadas de ambos cuerpos de emergencia.

Noticia en desarrollo*

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

