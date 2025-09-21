Alertan sobre niño de 2 años que cayó dentro de pozo de más de 20 metros de profundidad en Alajuela

La emergencia ocurrió en Pocosol de San Carlos. Foto Archivo.

En estos momentos personal de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos se están desplazando a la localidad de Pocosol de San Carlos, pues fueron alertados sobre un niño, de 2 años, que cayó dentro de un profundo pozo.

De acuerdo con los cuerpos de emergencia, el chiquito, por circunstancias que no son claras, cayó dentro de un pozo que tendría más de 20 metros de profundidad. El hecho fue confirmado por los familiares del pequeño.

“De acuerdo con el primer recurso en el lugar, se confirma que, según familiares, un menor de dos años cayó a un pozo con una profundidad estimada entre 20 y 30 metros. El terreno alrededor se mantiene estable, pero en el fondo del pozo es visible la presencia de agua”, informó Cruz Roja.

A ese punto se están desplazando equipos especializados en rescates en espacios confinados y otras unidades especializadas de ambos cuerpos de emergencia.

Noticia en desarrollo*