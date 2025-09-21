Impactantes fotos muestran el profundo pozo al que cayó niño de 2 años en Alajuela

El pozo está ubicado dentro de una humilde vivienda. (Cortes/Foto: cortesía Cruz Roja)

Impactantes fotografías compartidas por la Cruz Roja muestran el profundo pozo al que cayó un chiquito de apenas 2 añitos, el cual aún no ha sido ubicado por los rescatistas.

La tragedia ocurrió la tarde de este domingo en Pocosol de San Carlos, en Alajuela, cuando, por circunstancias que no son claras, el niño cayó dentro de un pozo de más de 20 metros de profundidad que está dentro de una casa.

Personal especializado ya ingresó al pozo para buscar al niño. (Cortesía/Foto: cortesía Cruz Roja)

“Nuestro personal fue el primero en llegar a la escena y ya se encuentra montando el sistema y evaluando la situación para definir la mejor forma de descender y conocer el estado del bebé de 2 años que cayó a un pozo dentro de una vivienda.

“En ruta se mantiene personal especializado y de soporte avanzado, junto a la unidad USAR, paramédicos y socorristas, para reforzar las labores de rescate”, informó Cruz Roja.

La mayor preocupación de las autoridades es que al observa el fondo del pozo se alcanza a ver que este tiene bastante agua y hasta el momento no han podido ubicar al niño.