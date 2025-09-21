Sucesos

Impactantes fotos muestran el profundo pozo al que cayó niño de 2 años en Alajuela

Personal de Cuerpos de Emergencia está trabajando para llegar al lugar donde cayó el niño

Por Adrián Galeano Calvo
Especialistas de Cruz Roja y Bomberos trabajan en el rescate de un niño de dos año quien cayó a este pozo, en Pocosol de San Carlos.
El pozo está ubicado dentro de una humilde vivienda. (Cortes/Foto: cortesía Cruz Roja)

Impactantes fotografías compartidas por la Cruz Roja muestran el profundo pozo al que cayó un chiquito de apenas 2 añitos, el cual aún no ha sido ubicado por los rescatistas.

La tragedia ocurrió la tarde de este domingo en Pocosol de San Carlos, en Alajuela, cuando, por circunstancias que no son claras, el niño cayó dentro de un pozo de más de 20 metros de profundidad que está dentro de una casa.

Los primeros rescatistas de la Cruz Roja que llegaron al sitio donde cayó un niño de dos años, ya lograron llegar al fondo de la esctructura.
Personal especializado ya ingresó al pozo para buscar al niño. (Cortesía/Foto: cortesía Cruz Roja)

“Nuestro personal fue el primero en llegar a la escena y ya se encuentra montando el sistema y evaluando la situación para definir la mejor forma de descender y conocer el estado del bebé de 2 años que cayó a un pozo dentro de una vivienda.

“En ruta se mantiene personal especializado y de soporte avanzado, junto a la unidad USAR, paramédicos y socorristas, para reforzar las labores de rescate”, informó Cruz Roja.

La mayor preocupación de las autoridades es que al observa el fondo del pozo se alcanza a ver que este tiene bastante agua y hasta el momento no han podido ubicar al niño.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

