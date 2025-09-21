Sucesos

Cruz Roja envió doloroso reporte del caso de niño que cayó en un pozo en Alajuela

La Cruz Roja emitió un nuevo informe sobre el estado del rescate del niño de dos años

Por Yerlin Gómez Izaguirre
La Cruz Roja está intentando dar con el niño que cayó al pozo.
La Cruz Roja está intentando dar con el niño que cayó al pozo. (Cruz Roja/Cortesía)

La tarde de este domingo se informó que un niño de dos años cayó dentro de un pozo de más de 20 metros de profundidad en Pocosol de San Carlos, Alajuela.

Miembros de la Cruz Roja se encuentran en el lugar intentando rescatar al menor, pero, de momento, no lo han logrado.

Los primeros rescatistas de la Cruz Roja que llegaron al sitio donde cayó un niño de dos años, ya lograron llegar al fondo de la esctructura.
El primer rescatista de la Cruz Roja ya logró llegar al fondo de la estructura. (Cortesía/Foto: cortesía Cruz Roja)

“El primer rescatista no logró tocar el fondo del pozo, indica que llega al agua y son aproximadamente 6 metros de profundidad”, detalló la Cruz Roja.

Además, se reportó que se procedió con una bomba para extraer el agua y poder localizar al niño, que hasta el momento no ha sido encontrado.

El accidente ocurrió dentro de una casa, donde se encuentra el pozo.

El pozo tiene una profundidad de 20 metros y 6 metros son de agua.
Niño de dos años que cayó en pozoAlajuelaCruz Roja
Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

