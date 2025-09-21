OIJ pide ayuda para encontrar a muchachas de 15 y 16 años que están desaparecidas

La Delegación Regional de Alajuela del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pide la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de dos muchachas que se encuentran desaparecidas.

Se trata de Sualeska Batista Gorgona, de 15 años, y Catlyn Cardoza Monge, de 16 años, de quienes no se sabe nada desde el sábado 20 de septiembre de 2025, cuando se les vio por última vez en San Rafael de Alajuela.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

