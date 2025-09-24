Cuerpos de pareja fueron encontrados en una finca

Dos cuerpos fueron encontrados la noche del martes en una finca en Talamanca de Limón.

El hallazgo fue confirmado por la Cruz Roja.

Los cuerpos fueron encontrados en una finca en Talamanca. (Silvia Coto)

Según el reporte oficial, el triste hallazgo se dio en Bratsi, donde fueron ubicados en una finca los cuerpos de una mujer adulta y un hombre.

LEA MÁS: Tragedia en Pocosol: El último ruego a su madre del niño que murió tras caer en un pozo

Al lugar se desplazó una ambulancia para verificar la situación; sin embargo, al llegar únicamente se confirmó que ambos estaban muertos y las causas del fallecimiento serán investigadas por el OIJ.

LEA MÁS: Funcionario de hospital de Alajuela murió días después de sepultar a uno de sus seres más amados

LEA MÁS: Revelan la causa del asesinato de pareja alemana hallada enterrada en Quepos

Los cuerpos fueron trasladados a la Medicatura Forense.