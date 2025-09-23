Funcionario de hospital de Alajuela murió días después de sepultar a uno de sus seres más amados

Marco Vinicio Orozco murió en un accidente en la General Cañas. Foto Facebook. (FAcebook/Marco Vinicio Orozco murió en un accidente en la General Cañas. Foto Facebook.)

Diez días antes de morir en un trágico accidente de tránsito en la carretera General Cañas, Marco Vinicio Orozco Segura, de 39 años, tuvo que darle el último adiós a una de las personas que más amaba.

Así lo contó a La Teja Johanna Segura, tía de Orozco, quien explicó que su sobrino tuvo que enfrentar uno de los momentos más difíciles en el funeral de su querida abuelita.

“Nosotros, hace diez días, enterramos a la abuelita, entonces todavía estamos de luto por ella, por lo que la muerte de Marco Vinicio significa un doble golpe para toda la familia.

“La abuelita era para él como la mamá, porque Marco Vinicio se crio junto con ellos, entonces era muy cercano con su abuelita”, contó Segura.

Orozco, quien tenía 18 de años de trabajar en el área de Laboratorio en el Hospital San Rafael de Alajuela, falleció la madrugada de este lunes, cuando el carro en el que viajaba junto con una mujer se volcó luego de que, en apariencia, chocó contra una barrera divisoria.

El accidente se habría dado debido a que, al parecer, el carro chocó contra una barrera divisoria. Foto ANI. (ANI/El accidente se habría dado debido a que, al parecer, el carro chocó contra una barrera divisoria. Foto ANI.)

La tía de Orozco dijo que no conocen a la muchacha que viajaba con su sobrino y que sobrevivió al accidente, solo saben que se estaban conociendo. El OIJ informó que la muchacha es de apellidos Rivera Domínguez.

En cuanto al terrible accidente, Johanna contó que la primera en darse cuenta fue la mamá de Marco Vinicio.

“A la mamá de Marco Vinicio le informa un agente del OIJ, el accidente fue como a eso de la 1:50 a. m. y a ella le avisaron hasta las 9:35 a. m. del lunes.

“La mamá está luchando con una enfermedad muy grave, entonces el golpe de su muerte es todavía más fuerte para ella”, contó.

La tía dijo que recordará a su sobrino como un hombre muy servicial y que amaba a su familia, especialmente, a sus dos sobrinos, por sobre todas las cosas.

“Lo voy a recordar diciéndome que la vida había que vivirla al máximo, con una sonrisa, dándome un abrazo y un beso en la frente hace 10 días, así lo voy a recordar”.