Autoridades policiales custodian lo que sería la escena de un macabro crimen en Quepos

Agentes de OIJ van camino a la escena para confirmar el macabro hallazgo

Por Adrián Galeano Calvo
Muerto San José
El OIJ recibió información confidencial sobre dos supuestos cuerpos enterrados en una propiedad. Foto Archivo. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Este martes en la mañana, oficiales de la Fuerza Pública mantienen custodiada una propiedad en Quepos, en Puntarenas, que podría ser el escenario de un macabro crimen.

De forma preliminar, trascendió que en la localidad de Cerros de Quepos se habría dado el hallazgo de dos cuerpos enterrados.

Una fuente policial confirmó a La Teja que la Fuerza Pública está custodiando el lugar a la espera de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero que de momento no se ha confirmado la presencia de los supuestos cuerpos.

Ante una consulta hecha por este medio, el OIJ confirmó que recibieron una información confidencial sobre el supuesto hallazgo de dos cuerpos enterrados en esa zona.

Sin embargo, los investigadores se están trasladando al sitio para iniciar las diligencias y confirmar o descartar si en efecto son cuerpos humanos.

