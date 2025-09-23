Hospital publica sentido mensaje por trabajador que murió en horrible accidente en la General Cañas

Marco Vinicio Orozco murió en un trágico accidente en la carretera General Cañas. Foto Facebook. (Faceboo/Marco Vinicio Orozco murió en un trágico accidente en la carretera General Cañas. Foto Facebook.)

Personal del hospital San Rafael de Alajuela llora la trágica muerte de uno de sus queridos trabajadores, quien perdió la vida en un horrible accidente ocurrido en la carretera General Cañas.

Se trata de Marco Vinicio Orozco Segura, de 39 años, quien era funcionario de dicho centro médico en el área de Emergencias. Orozco iba a celebrar su cumpleaños número 40 el próximo 29 de setiembre.

“El hospital San Rafael de Alajuela lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero, Marco Vinicio Orozco Segura, y expresa sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, publicó el centro médico en su perfil de Facebook.

La vida de Orozco se apagó de forma trágica la madrugada de este lunes, cuando el carro en el que viajaba junto a una mujer se volcó luego de que, en apariencia, chocó contra una barrera divisoria.

“En el lugar se atiende a una mujer adulta en condición crítica, la cual es trasladada al Hospital México; y un hombre adulto, el cual ya no presentaba signos vitales” detalló la Cruz Roja.

A ese mensaje del hospital se unió Sussana Segura, prima de Orozco, quien le dedicó unas sentidas palabras por medio de una publicación en Facebook.

El accidente se habría dado debido a que, al parecer, el carro chocó contra una barrera divisoria. Foto ANI. (ANI/El accidente se habría dado debido a que, al parecer, el carro chocó contra una barrera divisoria. Foto ANI.)

“Terrible noticia, un accidente que nunca debió ser, aún no lo creo, Vini, un gran ser humano, trabajador, compañero; mis primos son como mis hermanos y hoy parte uno con un pedazo de nuestro corazón. Te amaremos por siempre y seguirás vivo en el recuerdo, hoy que Dios te reciba con los brazos abiertos. Gracias a cada uno por sus muestras de cariño”.

De momento, las autoridades no han determinado las circunstancias que mediaron en el mortal hecho, pero no se descarta que el accidente se haya dado por un exceso de velocidad.