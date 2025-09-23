Capturan a dos jóvenes sospechosos de doble homicidio en Puntarenas

Dos jóvenes, de 16 y 18 años, fueron detenidos este martes como sospechosos de un doble homicidio ocurrido en Barranca de Puntarenas.

Los agentes del OIJ detuvieron a dos jóvenes por un doble homicidio en Puntarenas y decomisaron varias evidencias (OIJ/OIJ)

Los agentes judiciales lograron identificar a los sospechosos y, alrededor de las 3:00 a.m., realizaron allanamientos simultáneos en dos viviendas, en Los Almendros, en Puntarenas.

Durante las diligencias, se decomisaron tres armas de fuego calibre 9 milímetros y dos mil dólares en efectivo, elementos que podrían ser clave para esclarecer los hechos.

Según el informe preliminar, el crimen ocurrió en abril, las víctimas, dos hombres, se trasladaban en un vehículo cuando al parecer fueron interceptadas por los ahora detenidos, quienes circulaban en motocicleta. Los sospechosos aparentemente dispararon en varias ocasiones contra el automóvil, ocasionando la muerte de los ocupantes.

Las víctimas eran de apellidos Rockbrand, de 31 años, y Sánchez, de 38 años

Los jóvenes detenidos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público.