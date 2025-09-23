Terror en Limón: disparos desde un carro acabaron con la vida de un hombre

Un hombre fue asesinado de varios balazos en una solitaria y oscura calle de Carrandí, en Matina de Limón.

Los hechos ocurrieron la noche del martes, cuando varios vecinos escucharon múltiples detonaciones. Minutos después, el cuerpo del hombre quedó tendido sobre el pavimento, sin signos de vida.

Un hombre fue asesinado a balazos en una solitaria calle de Matina

Versiones iniciales señalan que la víctima habría sido atacada desde un automóvil en marcha. Los ocupantes del vehículo, aún no identificados, presuntamente abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el hombre.

LEA MÁS: Autoridades detienen a hija de Macho Coca y la señalan de algo muy grave

La Cruz Roja confirmó que cuando ellos llegaron, ya el hombre estaba fallecido.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo.

LEA MÁS: Video capta la increíble reacción de conductora ante invasión de carril de una vagoneta

En lo que va del año se han dado 635 homicidios, solo en Limón se contabilizan 130 casos.