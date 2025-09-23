Sucesos

Video capta la increíble reacción de conductora ante invasión de carril de una vagoneta

Mujer evitó tragedia en Matina, sobre la Ruta 32 al guardar la tranquilidad y quitarse de encima a una vagoneta

Por Alejandra Morales y Kevin Guerrero

Las cámaras de seguridad de un carro captaron el momento en el que una conductora reaccionó con rapidez y valentía cuando una vagoneta iba frente al carro que manejaba.

El impresionante hecho ocurrió cerca de Matina, Limón, este domingo 21 de setiembre, sobre la carretera Braulio Carrillo, conocida como la ruta 32, la ampliación de esta importante carretera no ha terminado y tiene muchos tramos sin terminar, en la que incluso solo hay dos vías habilitadas.

Así lo confirmó Breyner a La Teja, él viajaba de acompañante de este vehículo e incluso reacciona tratando de llamar la atención de su pareja, quien era la que manejaba.

Las cámaras de seguridad de un carro captaron el momento en el que una conductora reaccionó con rapidez y valentía cuando una vagoneta iba frente al carro que manejaba. Foto: Captura de Video (Captura de Video/Captura de video)

Junto a ellos iba un joven en los asientos traseros, acostado, que ante los gritos se sienta para ver qué era lo que pasaba, incrédulo, solo vio pasar la vagoneta a escasos centímetros del carro.

La sorprendente maniobra y la calma con la que enfrentó el peligro la conductora evitó que terminara en una tragedia.

En el siguiente video les mostramos cómo ocurrió esta situación:

Impresionante reacción de conductora

