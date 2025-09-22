Sucesos

¿Quién era el joven conductor de ambulancia que murió en el accidente de Abangares?

Muchacho que falleció en choque en Abangares tenía 21 años

Por Silvia Coto

El joven que falleció en el choque la mañana de este lunes en Abangares, Guanacaste, tenía 21 años.

Warner Eduardo Hernández Rodríguez es la víctima del accidente (Cortesía/cortesía)

El muchacho fue identificado como Warner Eduardo Hernández Rodríguez, quien era vecino de Bijagua de Upala.

La víctima era conductor de ambulancia y al momento del accidente, aparentemente, iba para el Hospital de Niños con una mamá y su hijo. Al parecer, Hernández manejaba para una empresa privada que da servicio a la CCSS.

Trascendió que Warner era hijo de una querida educadora de la zona de Upala y por eso hay gran conmoción en esa comunidad.

Un joven falleció en un accidente en Abangares, Guanacaste (Cortesía/cortesía)

En el accidente se vio involucrado un bus con 20 pasajeros, una ambulancia privada, un camión y un vehículo.

Los pasajeros del bus estaban muy nerviosos (Cortesía/cortesía)
En la ambulancia viajaban una madre y su hijo como pasajeros. Fotos: Cortesía (Cortesía/cortesía)

La Cruz Roja informó que el trágico hecho ocurrió a eso de las 4:52 a. m. de este lunes, sobre la ruta 1, en Las Juntas de Abangares.

Warner perdió la vida de inmediato.

La ambulancia iba para San José cuando se dio el accidente. (Facebook/Choque múltiple en Abangares deja un hombr fallecido.)

“Se atendió una colisión múltiple en la que se vieron involucrados un bus con 20 pasajeros, una ambulancia privada, un camión y un vehículo liviano.

“Al lugar se movilizan 9 unidades de emergencia que reportan un total de 35 personas valoradas, reportando una persona sin signos vitales”, detalló la Cruz Roja.

Los pasajeros del bus solo fueron atendidos por crisis nerviosas, mientras que la mamá y el niño que iban en la ambulancia sufrieron lesiones, pero están fuera de peligro.

Las autoridades judiciales no han dado mayores detalles del accidente.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

