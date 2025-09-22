Hombre muere tras salirse de la vía en aparatoso accidente

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un hombre la madrugada de este lunes en Sixaola, en Talamanca de Limón.
El accidente ocurrió a las 4:29 a.m., a 500 metros de la delegación policial, cuando el conductor de un carro perdió el control y se salió de la vía, impactó contra la baranda de protección y posteriormente contra el poste de una valla publicitaria.
Según la información confirmada por los cuerpos de socorro, el hombre fue encontrado fallecido por las severas lesiones que sufrió. Debido a la magnitud del impacto, los rescatistas tuvieron que utilizar equipo especial para lograr extraer el cuerpo.
Las causas del accidente se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.
