Joven que murió en choque de ambulancia iniciaba en el trabajo de sus sueños

La comunidad de Abangares, en Guanacaste, fue escenario de un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de un muchacho que apenas tenía 21 años y que estaba comenzando a vivir el sueño que tanto había anhelado: manejar ambulancia para ayudar a los demás.

Choque múltiple en Abangares deja un hombre fallecido. (Facebook/Choque múltiple en Abangares deja un hombr fallecido.)

La víctima fue identificada como Warner Eduardo Hernández Rodríguez, vecino de Bijagua de Upala e hijo de una querida educadora de la zona, lo que ha generado una profunda conmoción en la comunidad.

Warner trabajaba como conductor de una ambulancia privada que prestaba servicios a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la empresa aún no se ha manifestado por lo ocurrido.

Apenas llevaba unas semanas contratado, pero ya se sentía pleno, feliz y agradecido con la oportunidad de trabajar en lo que siempre quiso, así lo hacía ver a sus seres queridos.

Los pasajeros del bus sufrieron de crisis nerviosa (Cortesía/cortesía)

El accidente ocurrió a eso de las 4:52 de la madrugada, cuando la ambulancia en la que viajaba colisionó en la ruta 1, a la altura de Las Juntas de Abangares.

En el choque múltiple también estuvieron involucrados un bus y un camión.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó la tarde de este lunes que el muchacho perdió el control de la ambulancia por razones que se investigan y chocó contra el camión.

Luego el bus chocó contra el camión que quedó volcado.

El reporte de Cruz Roja confirmó lo peor, Warner perdió la vida de inmediato, la ambulancia quedo partida en dos, con él viajaban una mamá de apellido Salgado, de 29 años y su bebé de 4 meses que iban para una cita en el Hospital Nacional de Niños.

Warner Hernández estaba cumpliendo su sueño de manejar ambulancia (Cortesía/cortesía)

El resto de ocupantes del bus fueron atendidos por crisis nerviosas y los del camión resultaron ilesos.

La Cruz Roja informó que nueve unidades de emergencia llegaron a la escena para atender a 35 personas, entre ellas la madre y su bebé de seis meses, que fueron trasladados en la ambulancia.

Afortunadamente, ambos sobrevivieron, aunque resultaron con lesiones, pero están fuera de peligro, así lo confirmó Leonel Vázquez, subCoordinador Operativo Regional de la Cruz Roja.

Una allegada de Warner, conmovida hasta las lágrimas, recordó que él era un muchacho trabajador y responsable, con un enorme amor por su familia y en especial por su madre.

“La gente opina sin saber, él era prudente. Estaba cumpliendo un sueño de mucho tiempo, el de manejar ambulancias y no porque quería correr ni poner una sirena a sonar, sino porque de verdad tenía el don de servir a los demás. La gente habla sin saber, todavía no tenemos idea de cómo ocurrió el accidente, pero él se había preparado”, dijo .

La amiga contó que Warner tenía muy poco de haber ingresado a la empresa de ambulancias, menos de un mes, pero en ese tiempo se le notaba la felicidad de estar en el lugar donde siempre anhelaba llegar lejos.

Una mamá y su bebé iban en la ambulancia ellos están fuera de peligro (Cortesía/cortesía)

“Eso le da a uno paz, porque cumplió un sueño. Él siempre lo hacía sentir a uno que podía contar con él, estaba profundamente enamorado de su madre y agradecido con ella. Siempre hablaba muy lindo de su familia, les tenía un cariño enorme”, agregó.

Según relató, Warner le había confesado hace unos días que se sentía “feliz e ilusionado con ese trabajito”.

“Yo siempre le decía que seguro iba a hacer famoso como los cruzrojistas que salen en tele porque hacen rescates, lo vacilaba y me seguía la corriente, a él también le gustaban mucho las motocicletas”, dijo.

La noticia de su muerte afectó mucho a la joven, quien asegura quiere creer que es una pesadilla.

“Estaba empezando a vivir y la verdad duele mucho. Duele ver las fotos de cómo quedó la ambulancia. No venía de fiesta, no andaba tomado, no estaba haciéndole daño a nadie, estaba tratando de llegar de un hospital a otro. Un amigo fue quien me avisó y todavía quiero pensar que no es cierto, no puedo dejar de pensar en el dolor de su familia”, expresó con impotencia", comentó.

Las autoridades judiciales investigan las causas del accidente.