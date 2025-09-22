Sospechosos del asesinato de un ecuatoriano en Puntarenas dejaron un rastro que los traiciona

Una cámara de seguridad captó a dos sospechosos de asesinar a un ecuatoriano de apellido Arias, de 39 años, en las cercanías de un kinder en El Roble, Puntarenas.

Los investigadores del OIJ de Puntarenas difundieron parte de las imágenes y piden ayuda para identificar y dar con el paradero de los sujetos.

El ecuatoriano de apellido Arias, de 39 años, fue asesinado en las cercanías de un kinder en El Roble, Puntarenas. Foto: Agencia Nacional de Información (AN I/El hombre falleció en el asiento del conductor. Foto Agencia Nacional de Información.)

De acuerdo con el reporte de los judiciales, la agresión ocurrió el jueves 8 de mayo de este 2025, esta fue reportada a las 8:50 p. m. en las inmediaciones de un kinder en El Roble, en Puntarenas.

“En apariencia, el ofendido se encontraba dentro de su vehículo, cuando, fue abordado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta en sentido sur, norte. Una vez se aproximaron hasta donde se encontraba el ofendido, en apariencia, sin mediar palabra, presuntamente, lo atacaron disparándole en varias ocasiones, lo que le causó la muerte en el lugar”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

La víctima recibió impactos en la cara, el pecho y el brazo izquierdo, señalaron los rescatistas que intentaron salvarle la vida.

La motocicleta que usaron para cometer la atrocidad era tipo montañera, roja con el guardabarros delantero blanco.

El conductor de la motocicleta vestía un abrigo negro, mientras que el acompañante vestía un abrigo rojo, ambos llevaban casco oscuro.

Los agentes del OIJ de Puntarenas, solicitan a la ciudadanía que si usted reconoce a estas personas o tiene información de este violento homicidio, se comunique a la línea 800 8000 645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial (CICO) del OIJ.

Puntarenas registra 92 asesinatos de 634 que han ocurrido a nivel nacional, es la tercer provincia más violenta del país, antes está Limón y en primer lugar San José.