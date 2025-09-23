Así operaba la banda que habría extorsionado más de 50 víctimas por medio de páginas de citas íntimas

Los agentes de la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan un amplio operativo en distintos puntos de Puntarenas con el objetivo de capturar a 12 personas señaladas como sospechosas del delito de extorsión, relacionado con temas sexuales.

Los allanamientos se desarrollaron en los sectores de El Progreso, El Roble, Chacarita y Barranca.

Los allanamientos para capturar a los sospechosos se realizan en Puntarenas. Foto ilustrativa (John Durán/John Durán)

Según informó el OIJ, la investigación se remonta al 2018, año en que las autoridades detectaron una nueva forma de extorsión que poco a poco comenzó a expandirse. La modalidad consistía en atraer a potenciales víctimas a través de páginas de citas sexuales en Internet.

Las víctimas ingresaban al sitio con la intención de un encuentro, pero incluso sin concretar ninguna cita, posteriormente recibían llamadas y mensajes intimidatorios.

“Al no contratar los servicios ofrecidos, los delincuentes aparentemente aprovechaban la situación para amenazarlas y exigir pagos, bajo el pretexto de que, supuestamente, habían hecho perder el tiempo a las mujeres de la plataforma”, recalcó el OIJ.

Los sospechosos, al parecer, aseguraban a las víctimas que las mujeres tenían que ser compensadas por ese tiempo perdido.

La investigación confirmó que, aun en caso de acceder al supuesto servicio, el encuentro nunca se hubiera dado, pues los perfiles eran completamente ficticios.

Según el OIJ, hasta la fecha se han identificado 53 supuestas víctimas directas de la organización, quienes habrían entregado alrededor de 50 millones de colones.

Los investigadores detallaron que los imputados, supuestamente, conformaban una estructura criminal que operaba principalmente en la provincia de Puntarenas, coordinando funciones para captar a las víctimas, intimidarlas y cobrar los montos exigidos.

Las autoridades lograron concretar los allanamientos simultáneos en las viviendas de los sospechosos. Ahora, todos los detenidos serán presentados ante la Fiscalía, que determinará qué medidas cautelares solicita contra ellos.

El OIJ reiteró el llamado a la población para denunciar cualquier tipo de amenaza, ya que en este tipo de extorsiones los sospechosos suelen aprovechar el miedo y la vergüenza de las víctimas para exigir los cobros.