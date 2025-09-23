Esto es lo que se sabe sobre denuncia contra ministro de Comunicación por supuesta violación

El delito por el que es investigado el ministro de Comunicación, Arnold Zamora Miranda, es por aparente violación.

Arnold Zamora fue denunciado por un delito sexual. (Foto: Tomada de del Facebook de Casa Presidencial/Foto: Tomada de del Facebook de Casa Presidencial)

“En respuesta a su solicitud, la Fiscalía General confirmó que recibió una denuncia por presunto delito sexual, en contra del señor Zamora. Tras conocer el caso, el despacho ordenó una serie de diligencias y ahora la investigación se encuentra en desarrollo, bajo el expediente 25-0028218-0042-PE”, indicó la Fiscalía.

El fiscal general Carlo Díaz confirmó a La Nación que la investigación es por el delito de violación.

En Costa Rica, una persona acusada por ese delito puede exponerse a una pena de entre 10 y 16 años de cárcel, según el Código Penal.

La situación en la que se ve involucrada el ministro trascendió este lunes; sin embargo, hasta ese momento se le señalaba por abuso sexual.

Al parecer, la víctima es otro comunicador de 25 años. Los hechos se dieron el fin de semana en un hotel en San José, donde el supuesto afectado fue invitado por el jerarca.

El afectado se presentó a denunciar el lunes ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y después hizo una ampliación de la denuncia.

Las autoridades han activado el protocolo en estos casos, que establece que la supuesta víctima sea atendida en los laboratorios forenses, para la recolección de pruebas, además de la detección de alcohol o alguna sustancia ilícita.

En apariencia, el afectado dio positivo por licor en una de las pruebas toxicológicas.

Zamora es un ministro que no pertenece a ninguna cartera, por lo que la investigación se realiza sin la intervención del Fiscal General.

Asimismo, las autoridades han realizado la recolección de pruebas en el hotel y también las aportadas por el afectado.

“De momento, no es posible dar más información en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, el cual protege la privacidad de las actuaciones”, indicó la Fiscalía.

Por ahora, ni el ministro ni tampoco Presidencia se han pronunciado sobre la situación. La Teja intentó comunicarse con Zamora, pero no hubo respuesta.

Arnold Zamora está en el puesto desde julio del 2024.