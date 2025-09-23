Mamá y sus tres hijos lideraban la banda de extorsiones sexuales

Los agentes del OIJ allanaron varias viviendas en Puntarenas por las extorsiones sexuales. Captura video OIJ (OIJ/Cortesía)

Una mamá y sus hijos, de 25, 21 y 19 años, están entre los detenidos de los allanamientos de este martes en los que se desarticuló una banda sospechosa de extorsiones sexuales.

La mujer es de apellido Rojas y sus hijos son apellidados Porras.

“Ya se han detenido a las 13 personas que forman parte de una organización criminal transnacional en la cual los puntos de contacto, aquí en Costa Rica, son comandados por una mujer de apellidos Rojas de 47 años de edad, así como sus dos hijas y un hijo. Ellos formarían parte de este grupo criminal que se dedicaría, en apariencia, a contactar a personas que ingresan a sitios web de encuentros sexuales”, dijo el director del OIJ, Randall Zúñiga

Los allanamientos se realizaron en Puntarenas.

Zúñiga aseguró que las personas entraban a páginas de encuentros sexuales.

“Allí existen perfiles falsos con datos o fotografías de mujeres falsas y las personas internautas lo que hacen es contactar a estas mujeres para tener algún tipo de encuentro”, explicó.

Los interesados eran contactados por WhatsApp.

“Lo que hacen es mantener una conversación con el individuo cuya finalidad es nunca llegar a tener ese encuentro sexual. Posteriormente, que se termina la conversación, son contactadas por otras personas, parte de la misma organización, quienes les dicen que como les hicieron perder tiempo con las muchachas, entonces tenían que darles un pago por esta situación, amenazándolos que si no lo hacen corrían riesgo de la vida de ellos mismos, de los familiares, de personas en el trabajo”, detalló.

La banda integrada por 13 personas pedían extorsiones desde los 500 mil colones hasta 2 millones.

En total, 53 personas resultaron afectadas y la extorsión supera los 50 millones. Al parecer, esos dineros eran enviados a República Dominicana.