Motociclista queda atrapado bajo camión en Guadalupe y está muy grave

Emergencia se dio al costado sur del parque de Guadalupe

Por Silvia Coto
El hombre fue llevado al hospital Calderón Guardia luego de quedar prensado debajo de un camión en Guadalupe. Foto: Cruz Roja / Ilustrativa

La Cruz Roja atendió un accidente en Guadalupe pues, según las llamadas de emergencia, un motociclista quedó atrapado debajo de un camión pesado.

El accidente ocurrió al costado sur del parque de Guadalupe.

Según el reporte oficial, al llegar la primera unidad al lugar, los paramédicos encontraron al conductor de la motocicleta en una situación crítica, atrapado entre el vehículo pesado y la vía.

La Cruz Roja desplazó al lugar unidades de soporte avanzado, soporte básico y rescate, que se encargaron de atender a la víctima.

“Hemos logrado la liberación del paciente y en este momento iniciamos traslado en condición crítica al hospital Calderón Guardia”, informó la Cruz Roja.

Aún se desconocen las causas que provocaron el accidente.

El hecho ha provocado presas en los alrededores del parque.

