Revelan la causa del asesinato de pareja alemana hallada enterrada en Quepos

Un cruel motivo habría provocado la muerte de la pareja de alemanes desaparecida, cuyos cuerpos fueron descubiertos enterrados en Finca Cerros de Quepos.

Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó el macabro hecho, la noche de este martes 23 de setiembre.

“El móvil sería el asalto”, dijo Zúñiga.

A la pareja la reportaron desaparecida este lunes; al parecer, los vieron por última vez cuando sacaron los perros a pasear.

“OIJ confirma el hallazgo de dos cuerpos un hombre y una mujer enterrados en las inmediaciones de Finca Cerros de Quepos, dentro de la propiedad de una pareja de alemanes que se encuentran reportados como desaparecidos desde el lunes 22 de setiembre”, afirmó el líder judicial.

LEA MÁS: Autoridades policiales custodian lo que sería la escena de un macabro crimen en Quepos

El matrimonio alemán vivía en Cerros de Quepos desde hacía dos años y los recuerdan pasear siempre a sus perros. Foto: Con fines ilustrativos (Gesline Anrango W)

El rastreo lo iniciaron desde tempranas horas de este martes, luego de la alerta a las autoridades.

Los vecinos señalaron que se trataría de un matrimonio europeo que había comprado la propiedad hace dos años.

Las autoridades están detrás de los responsables de este atroz hecho.

LEA MÁS: Terror en Limón: disparos desde un carro acabaron con la vida de un hombre

LEA MÁS: Arnold Zamora, ministro de Comunicación investigado por delito sexual responde a las acusaciones