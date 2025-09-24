Arnold Zamora, ministro de Comunicación investigado por delito sexual responde a las acusaciones

Arnold Zamora, ministro de Comunicación del gobierno de Rodrigo Chaves, se pronunció 24 horas después de que se conociera la denuncia por presunto delito sexual contra un periodista, también funcionario del Gobierno.

Asegura que son acusaciones falsas e infundadas y se presentará este miércoles 24 de setiembre ante la Fiscalía para decir su versión.

“Nunca (nombre de la supuesta víctima) y viéndolo a la cara abusé sexualmente de usted, fue usted quien me pidió que lo recogiera en su casa el día de los supuestos hechos, como consta en varios mensajes de texto que están en mi poder, como prueba de lo anterior las autoridades pueden solicitar los videos del hotel que visitamos, donde quedará demostrado que nunca existió violencia, ninguna conducta que pusiera en peligro su libertad y su libre voluntad”, manifestó Zamora.

Agregó que la supuesta víctima tomó alcohol bajo su propia voluntad.

“Tomé la decisión de alquilar un cuarto en el hotel, debido a que consideré imprudente conducir bajo los efectos del licor, no hubo ningún consumo de drogas como lo demuestran los exámenes realizados a usted”.

“Hago esta aclaración por respeto principalmente al señor presidente de la República, al pueblo de Costa Rica y a mi familia, pues no puedo permitir que manchen mi intachable carrera profesional de más de 20 años”, señaló el ministro de comunicación.

Arnold Zamora, ministro de Comunicación investigado

La Fiscalía General confirmó que esta denuncia por presunto delito sexual, en contra del señor Zamora, lo llevan bajo el expediente 25-0028218-0042-PE.

Trascendió que Zamora podría llevar un proceso ordinario, es decir, no contaría con la inmunidad que cuentan otros ministros y llevaría el proceso como cualquier otro costarricense.

De ser así en el Ministerio Público lo podrían indagar y pedir medidas cautelares en el Juzgado Penal.

Arnold Zamora, ministro de Comunicación, es señalado por supuestamente abusar sexualmente a un muchacho de 25 años. Foto: Presidencia (Presidencia/Presidencia)

La Ley General de Administración Pública establece cuáles son los ministerios creados por ley, estos son los puestos cuyos ministros tienen inmunidad.

No obstante, durante los gobiernos son creados otros ministerios y son conocidos como ministerios sin cartera y estos al no ser creados por ley, no cuentan con este beneficio; los fiscales siguen analizando esta situación, para determinar que vía deben de seguir.

Mamá auxilió a supuesta víctima de abuso sexual

La madre de un periodista de 25 años fue quien auxilió a su propio hijo, tras la presunta agresión sexual que, en apariencia, sufrió por parte del actual ministro de Comunicación, Arnold Zamora.

Así trasciende en la investigación por este hecho, del cual tuvo acceso La Teja.

Esto, en apariencia, ocurrió entre la noche del sábado 20 de setiembre y la madrugada de este domingo.

Según la investigación, Zamora le habría dicho a la supuesta víctima que debían reunirse para una presunta propuesta de trabajo y que iba a pasar a recogerlo, en apariencia, con las escoltas, al sitio donde el joven vive, hecho que a la víctima no le pareció extraño, por tratarse de un supuesto trabajo.

Fueron a un hotel en Escazú, San José, y allí, en vez de trabajo, le comenzó a dar bebidas alcohólicas. La víctima le habría avisado a su mamá que no se sentía bien en esa reunión, y le pidió ayuda mediante mensajes para que lo fuera a recoger.

La señora, en medio de su preocupación, no lo dudó dos veces para correr por su hijo, quien es mayor de edad, pero es un joven hogareño.

Testigo de supuesto abuso sexual de ministro

En apariencia, en el hotel no le habrían ayudado a esta madre de familia, pero una testigo le dijo lo que vio y, aparentemente, lo llevaban, prácticamente, alzado hacia una habitación del hotel.

Fue así como ingresó una llamada al 9-1-1 que movió a la Fuerza Pública hasta el hotel.

De esta manera, fue como rescataron al periodista, por insistencia de la mamá del ofendido; de inmediato, lo llevaron a una clínica privada.

Las autoridades aplicaron el protocolo de 72 horas, el cual existe para proteger a la víctima de supuestos delitos sexuales.

La investigación continúa y los agentes judiciales deberán analizar cámaras de seguridad y otras evidencias.

¿Quién es el ministro de Comunicación investigado por abuso sexual?

Arnold Zamora, actual ministro de Comunicación en el gobierno de Rodrigo Chaves, es investigado por estos hechos.

Arnold Zamora fue denunciado este lunes por un presunto delito sexual. Ejerce como ministro de Comunicación desde julio del 2024. (Foto: Tomada de del Facebook de Casa Presidencial/Foto: Tomada de del Facebook de Casa Presidencial)

Arnold durante muchos años trabajó como periodista de sucesos; antes de ser nombrado ministro de Comunicación estuvo en la oficina de prensa del Ministerio de Justicia, también durante la actual administración.

La Teja le envió un mensaje a Arnold y también lo llamó para tratar de conocer su versión sobre estos supuestos hechos; sin embargo, hasta el momento no ha contestado.

También le escribimos al departamento de Comunicación de Presidencia para conocer su reacción ante la denuncia, pero tampoco recibimos respuesta.

También se le consultó a Presidencia, pero tampoco se han referido al caso.