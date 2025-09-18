Rodrigo Chaves habría lanzado presuntas amenazas a Christian Bulgarelli, por medio de Erwen Masís

En el nuevo episodio del caso contra Rodrigo Chaves por la plata del BCIE y los “cariñitos” que le habrían dado a Federico Cruz (Choreco) por petición del mandatario, se detalla una serie de supuestas amenazas contra Christian Bulgarelli, el testigo de la corona de la Fiscalía.

Según confirmó el Ministerio Público, este miércoles se presentó una denuncia por las presuntas amenazas recibidas. En la denuncia, Bulgarelli cuenta un montón de cosas, por lo que pidió protección a las autoridades judiciales.

Rodrigo Chaves habría mandado amenazar a Christian Bulgarelli. (John Durán)

Según informó el periódico La Nación, Chaves habría usado al exdiputado Erwen Masís, quien actualmente es director por Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para mandarle mensajes amenazadores al productor audiovisual.

Para ello, Masís se habría comunicado en un primer momento con un familiar de Bulgarelli, cuyo nombre se reservó, y luego con su hermano Geovanni Bulgarelli. Las comunicaciones se habrían dado entre el 27 de junio anterior y el 17 de setiembre por medio de llamadas, además con Geovanni se habría reunido en un restaurante en La Sabana.

Según la denuncia de Bulgarelli, Masís le habría dicho al familiar que no había que ir en contra de Rodrigo Chaves.

“Mi familiar insistió en que Masís, mediante varias llamadas, decía que era un error ir en contra del presidente y que el presidente proponía la ‘paz’. Yo le pregunté qué significa la ‘paz’, qué quería que hiciéramos y que cómo sabíamos que esa solicitud venía del presidente.

”Mi familiar nos pone un audio del presidente —que adjunto como prueba— ofreciendo la ‘paz’. El audio dice: ‘Cuando se fuma la pipa de la paz, se entierran las hachas y los instrumentos de guerra, palabra empeñada es palabra cumplida (...)’“, manifestó Bulgarelli.

Bulgarelli presentó la denuncia este miércoles en la Fiscalía. (Lilly Arce)

Anunció que el fiscal, Carlo Díaz, no llegaría a noviembre

Por otra parte, en la reunión que Masís habría tenido con Giovanni, le habría anunciado que “se iban a volar” al fiscal general, Carlo Díaz; además, le habría dicho que el jerarca no llegaría a noviembre y que después de eso todo iba a cambiar.

También le habría advertido que eso iba a tener consecuencias para Christian; la primera, era que, supuestamente, le iban a cobrar los $405.000 del contrato relacionado con BCIE-Cariñitos.

Masís también habría dicho que él sabía que el grupo BAC-Credomatic le había cerrado las cuentas bancarias a Christian Bulgarelli, y que le habría quitado la tarjeta de crédito y la firma digital. Mencionó eso pese a que, en teoría, solo lo sabía la familia del empresario audiovisual.

“Masís externó que el presidente (Rodrigo Chaves) habría conversado con el señor Luis Carlos Sarmiento (dueño del BAC) y que lo que seguía eran los créditos de la casa y el carro que tengo con el BAC”. Esa sería la segunda amenaza.

“Luego, Erwen Masís le dice a mi hermano que, en la cena que le hicieron a (Nayib) Bukele (presidente de El Salvador), en el Teatro Nacional, vino un alto funcionario de la compañía donde trabaja mi esposa y que con solo una llamada la podían afectar”, se detalla en la denuncia. Esa es la tercera amenaza.

Erwen Masís habría sido el mensajero de Rodrigo Chaves. (John Durán)

La cuarta amenaza sería que Masís le habría dicho a Geovanni que existían “presi-puntos” y que en mayo próximo, cuando asuma el nuevo gobierno, ellos quedarían con poder, algo que podría afectar a Christian.

“Quiero dejar claro que las amenazas del presidente y de Erwen Masís son para que yo cambie mi versión y mienta respecto a los hechos por los que se le imputa el delito de concusión y que, si no me retracto, entonces voy a sufrir las consecuencias”, agregó Bulgarelli.

La Teja solicitó una reacción sobre el tema en Casa Presidencial, pero no hemos tenido respuesta. También le enviamos un correo electrónico a Erwen Masís, y estamos a la espera de la respuesta.

Por su parte, la diputada oficialista, Pilar Cisneros, asegura que la nueva denuncia de Bulgarelli es una mentira.