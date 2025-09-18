Nacional

Vicealcalde describe la forma en la que lo habrían obligado a adherirse a Rodrigo Chaves

El vicealcalde denunció que fue presionado para firmar adhesión a Rodrigo Chaves

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Rodrigo Chávez posterior a la comparecencia con diputados en la Asamblea Legislativa
Vicealcalde asegura que lo obligaron a estar del lado de Rodrigo Chaves para abrir ruta. (JOHN DURAN/John Durán)

Ricardo Aguilar, el vicealcalde del cantón de Jiménez en Cartago, denunció que él y la alcaldesa, Isabel Azofeifa, fueron presionados para firmar adhesión a Rodrigo Chaves, presidente de la República.

LEA MÁS: ¿Está incapacitado? Recuerde que hubo cambios sobre lo que se puede y no hacer en ese periodo

Por medio de una transmisión en directo en el Facebook del medio regional Comunicaciones Jiménez, el dirigente del Partido Liberación Nacional, aseguró que dos personas llegaron a la municipalidad de forma intimidante y les comunicaron que, para poder participar en actos oficiales, debían brindar la adhesión al presidente.

Ricardo Aguilar Solano, vicealcalde de Jiménez, denunció supuestas presiones para dar adhesión al presidente Rodrigo Chaves.
Ricardo Aguilar Solano, vicealcalde de Jiménez, hizo la denuncia. (La Nación/Municipalidad de Jiménez./Municipalidad de Jiménez)

LEA MÁS: Gobierno anuncia alianza con Banco Popular para que policías puedan tener casa propia

Esto habría provocado que no fueran tomados en cuenta para un evento oficial en el cantón, el cual fue excluido.

“Hace apenas ocho días, el presidente de la República vino a Jiménez, invitaron a autoridades municipales de otros cantones, pero no tomaron en cuenta a las de Jiménez. Y no nos tomaron en cuenta porque llegaron dos ‘gorilas’ a la municipalidad y nos pidieron que firmáramos la adhesión para poder ir a inaugurar la 408 en Pejibaye.

“¿Eso es libertad? ¿Eso es democracia? ¿Eso es celebrar los 204 años? ¿Eso es lo que el Gobierno nos está diciendo? ¿A eso vamos en Costa Rica?”, expresó Aguilar.

El vicealcalde comentó que no se trataba de una “bofetada” para él ni para la alcaldesa, sino para los miembros del cantón, y añadió que es una situación que no se debe permitir.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Rodrigo ChavesRicardo Aguilar SolanoChavistasInauguración de ruta
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.