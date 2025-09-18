Vicealcalde describe la forma en la que lo habrían obligado a adherirse a Rodrigo Chaves

Vicealcalde asegura que lo obligaron a estar del lado de Rodrigo Chaves para abrir ruta. (JOHN DURAN/John Durán)

Ricardo Aguilar, el vicealcalde del cantón de Jiménez en Cartago, denunció que él y la alcaldesa, Isabel Azofeifa, fueron presionados para firmar adhesión a Rodrigo Chaves, presidente de la República.

Por medio de una transmisión en directo en el Facebook del medio regional Comunicaciones Jiménez, el dirigente del Partido Liberación Nacional, aseguró que dos personas llegaron a la municipalidad de forma intimidante y les comunicaron que, para poder participar en actos oficiales, debían brindar la adhesión al presidente.

Ricardo Aguilar Solano, vicealcalde de Jiménez, hizo la denuncia. (La Nación/Municipalidad de Jiménez./Municipalidad de Jiménez)

Esto habría provocado que no fueran tomados en cuenta para un evento oficial en el cantón, el cual fue excluido.

“Hace apenas ocho días, el presidente de la República vino a Jiménez, invitaron a autoridades municipales de otros cantones, pero no tomaron en cuenta a las de Jiménez. Y no nos tomaron en cuenta porque llegaron dos ‘gorilas’ a la municipalidad y nos pidieron que firmáramos la adhesión para poder ir a inaugurar la 408 en Pejibaye.

“¿Eso es libertad? ¿Eso es democracia? ¿Eso es celebrar los 204 años? ¿Eso es lo que el Gobierno nos está diciendo? ¿A eso vamos en Costa Rica?”, expresó Aguilar.

El vicealcalde comentó que no se trataba de una “bofetada” para él ni para la alcaldesa, sino para los miembros del cantón, y añadió que es una situación que no se debe permitir.