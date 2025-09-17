Gobierno anuncia alianza con Banco Popular para que policías puedan tener casa propia

El gobierno anunció este miércoles en conferencia de prensa que el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos hizo una alianza con el Banco Popular para que los policías tengan más facilidades para tener su propio hogar.

Grettel Vega, ministra de Vivienda, contó que este es un plan piloto, pero que la idea es que el proyecto se extienda en el tiempo para seguir beneficiando a los oficiales.

Convenio con el Banco Popular ayudará a policías a tener casa propia. (MSP)

“Llegamos a un acuerdo el Banco Popular y el Ministerio de Vivienda para buscar mejores soluciones a sectores que por muchos años se han visto en dificultades para obtener su vivienda propia.

“El sector policial de Costa Rica y además, personas que tienen por ejemplo, su récord crediticio manchado, son este grupo de beneficiarios que estarán accediendo a estos cinco mil millones de colones que inicialmente, en un plan piloto, estaría poniendo a disposición el Banco Popular para ofrecer en esta iniciativa”, dijo la jerarca.

Ella dijo que se creará una “ventanilla única policial” se permitirá la atención especializada al grupo de seguridad, incluyendo opciones de bono total, bono ordinario, puede ser también bono - crédito, pero también ser inclusive asesoría financiera especializada que les brinde el Banco Popular.

El anuncio los hizo la ministra de Vivienda, Grettel Vega. (MSP)

“Con estos recursos iniciales esperamos atender por lo menos unos 310 casos de personas y poder brindarles una solución de vivienda”, agregó la jerarca.

Varios funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) serán capacitados para que guíen a los oficiales y los lleven prácticamente de la mano durante todo el proceso hasta tener aprobado el bono de vivienda.