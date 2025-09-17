BCR ahora permite hacer pagos de una manera jamás pensada, conozca cómo

El Banco de Costa Rica (BCR) ahora permite a sus usuarios pagar sus compras por medio de códigos QR, con la tecnología de Evertec.

El banco informó que las personas que tienen la aplicación Zunify pueden hacer los pagos de sus compras al escanear un código QR en el datáfono del comercio afiliado.

Usuarios del BCR pueden hacer pagos con códigos QR. (Rafael Pacheco)

Los usuarios tendrán a su disposición un montón de comercios donde podrán elegir pagar con cualquiera de las cuentas bancarias que tienen asociadas en la aplicación Zunify.

Los comercios que son clientes del BCR, ofrecerán a sus consumidores una nueva forma de pago con múltiples beneficios y se prevé que más de 25.000 comercios alrededor del país usen esta nueva tecnología para el cuarto trimestre de 2025.

“En el Banco de Costa Rica estamos enfocados en ofrecer a nuestros clientes herramientas que los ayuden a crecer en su negocio. La reciente implementación de los códigos QR en nuestros datáfonos para aceptar pagos con Zunify de Evertec fortalece la oferta de métodos de pago que nuestros comercios pueden ofrecer a sus clientes sin ningún costo operativo adicional para su negocio, ya que no es necesario el cambio de datáfonos ni inversiones adicionales, permitiendo ofrecer a sus clientes una experiencia de pago rápida, fácil y segura”, destacó Natalia Suarez, gerente de relaciones públicas de Banco de Costa Rica.

Esta es una nueva tecnología segura para hacer pagos. (Canva)

Promociones y descuentos

Además de acceder a este nuevo método de pago, los comercios que ya cuentan con el datáfono del BCR podrán acceder al marketplace de Zunify, permitiéndoles ofrecer promociones, descuentos y cashback a todos los usuarios de la aplicación, sin importar la naturaleza o tamaño de su negocio.

Byron Fernández, director comercial de Zunify para Evertec, se mostró satisfecho con la implementación del nuevo método de pago y aseguró que se trata de “una tecnología de vanguardia que permite a los costarricenses hacer sus transaciones de forma rápida y segura”.