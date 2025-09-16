Turistas ya no podrán parar a ver cocodrilos en el puente sobre el río Tárcoles, ¿por qué?

El MOPT está realizando trabajos en el puente sobre el río Tárcoles, por lo que solo hay un carril habilitado para los vehículos. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Si usted tiene que transitar por el puente del río Tárcoles, debe tener paciencia, pues a partir de este martes 16 de setiembre, hay cambios en el paso regulado.

Resulta que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) solo habilitó un carril para el paso de los vehículos, mientras se realizan obras sobre el río Tárcoles.

Esta medida empezó a aplicarse a partir de las 6 a. m. de este martes 16 de setiembre y se ejecutará todos los días, es decir, de lunes a domingo.

Asimismo, esta medida no tiene horario, esto significa que el paso regulado a un carril se implementará durante el día y la noche.

El MOPT no descartó que en algún momento tendrá que hacer cierres totales.

Las autoridades recordaron a la población que el paso peatonal en el puente solamente puede ser utilizado para traslados, no para avistamiento de cocodrilos.

El MOPT no descarta que en algún momento deba hacer cierres totales mientras se realizan trabajos en el puente sobre el río Tárcoles. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

¿Qué trabajos realiza el MOPT?

El MOPT está realizando trabajos de rehabilitación del puente sobre el río Tárcoles, ya que, según las autoridades, la estructura no tiene la capacidad para soportar un eventual sismo de gran magnitud.

Por eso, se están realizando trabajos como el mejoramiento y adecuación de bastiones, el reforzamiento de la estructura de las pilas, el mejoramiento de suelos y protecciones contra erosión y la intervención de la superestructura y obras complementarias.

