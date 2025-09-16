La pensión del IVM será depositada este día de setiembre

El dinero de la pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es la gran salvada para los pensionados, por eso ya a estas alturas del mes empiezan a buscar el calendario para ver cuándo caerá ese dinero.

Si usted es uno de los jubilados del IVM le contamos que en este mes de la patria el pago de la pensión será el martes 30.

El 30 de setiembre pagan la pensión del IVM. (Canva)

Teniendo en cuenta ese dato, podrá hacer planes para saber cómo está el asunto de los gastos y pagos fijos que debe hacer y cuánta platica le queda para que se dé algún gusto o se dé un paseo.

Siguiendo en esa línea, le contamos que en octubre el pago de la pensión será el último día del mes, es decir, el viernes 31, en pleno Halloween.

En noviembre el pago será muy especial, ya que en ese mes también caerá el aguinaldo. Será el viernes 28 de ese mes cuando paguen los dos montos.

Por último, en diciembre, el pago de la pensión será el martes 30.

Es muy importante que usted tenga presente que para que le llegue la plata de la pensión, como tiene que ser, debe tener una cuenta bancaria activa registrada ante la CCSS.

Que no se le pase la fecha del pago de la pensión. (Shutterstock)

Las autoridades hacen un llamado a las personas a que se pongan más vivas que nunca, porque en los últimos meses del año los estafadores se ponen detrás de los aguinaldos.

No se confíe de promos que se ven demasiado buenas, desconfíe y tome la mayor cantidad de cuidados posibles a la hora de hacer compras.