Tico fue arrestado en Estados Unidos, desapareció y su familia lo encontró en estado vegetal

Un tico, de nombre Randall Gamboa Esquivel, regresó a Costa Rica el pasado 3 de setiembre luego de ser deportado de Estados Unidos por no tener los papeles al día, pero llegó al país en una condición en la que ninguna persona quisiera ver a un familiar.

Greidy Mata Esquivel, hermana de Randall, contó a La Teja el dolor y la frustración que han vivido en los últimos meses por todo lo que ha pasado.

Randall Gamboa es un tico que fue deportado de Estados Unidos, pero regresó muy mal. (Cortesía de Greidy Esquivel)

La mujer contó que su hermano ha vivido dos temporadas en Estados Unidos y que mientras estuvo allá se dedicó a manejar maquinaria pesada.

Randall fue arrestado en diciembre de 2024 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Él logró comunicarse con su familia una semana después de la detención.

Misteriosa desaparición

Greidy dice que el lugar donde Randall estaba detenido, en Condado de Webb (Texas), permitía que él hiciera videollamadas a sus seres queridos varias veces al día, así que estaban en constante comunicación. Él les contaba cómo iba el proceso, ya que fue varias veces a la Corte, sin embargo, no se daba un acuerdo. El 12 de junio anterior perdieron comunicación con él, ahí empezó la tortura.

“De un pronto a otro se nos desapareció. Lo llamábamos a esa aplicación desde donde nos hacían las videollamadas, pero decía que él no estaba disponible. Empezamos a movernos, a llamar para preguntar por él, pero nos lo escondían, nos decían que él no quería hablar con nosotros. Fui a la Cancillería y del guarda no me dejaron pasar, pero insistimos, prácticamente los acosamos y luego nos dijeron también que, supuestamente, mi hermano no quería tener contacto con nosotros, eso les decían las autoridades estadounidenses, pero sabíamos que había algo extraño.

La familia del tico quiere explicaciones del por qué no les avisaron que estaba enfermo. (Cortesía de Greidy Esquivel)

“Hablamos con una estadounidense amiga de Randall, que se llama Georgia y ella nos ayudó a contactar a una abogada para que se pusiera detrás del caso. En agosto, ella logró encontrar a mi hermano y lo que nos dijo fue: ‘lo encontré apenas vivo’, estaba en un centro médico, en cama, en estado vegetativo con una encefalopatía (enfermedad que afecta el cerebro), con una rabdomiólisis (condición médica grave en la que el músculo se descompone rápidamente) y un sinfín de padecimientos”, narró la allegada.

Gracias a la abogada, Estados Unidos deportó a Randall. Sus familiares lo recibieron en el aeropuerto Juan Santamaría y lo llevaron al hospital San Juan de Dios.

La hermana del tico contó que los médicos que trataron a Randall enviaron una epicrisis en la que se detallaba que tenía enfermedades como cirrosis hepática, cuando eso no era así.

“Un día después de su llegada lo enviaron al hospital Escalante Pradilla, porque él es de Pérez Zeledón, ahí está internado todavía. No puede hablar, no puede caminar y el pronóstico es reservado; se alimenta por medio de una manguerita que tiene en el estómago.

Randall está internado en el hospital Escalante Pradilla. (Cortesía de Greidy Esquivel)

“No sabemos si él nos reconoce, qué siente, si es consciente de lo que está pasando. No sabemos qué pasará por su cabecita, si tiene reflejos, en algunas ocasiones él se queda viendo, por ejemplo, la luz, y hace a llorar”, relató Greidy.

Llegó con 56 úlceras

La hermana de Randall contó que cuando llegó al país tenía 56 úlceras y por dicha, gracias a la atención médica que ha recibido, que ha sido excelente, ya algunas han sanado.

Ella dijo que los médicos están haciendo estudios para saber cuáles condiciones pueden mejorarse y cuáles ya son irreversibles, pero lo más probable es que el paciente necesite terapia para volver a hablar, caminar y hacer un montón de cosas más.

Greidy dice que ella y el resto de su familia están concentrados en la recuperación de su hermano, pero tienen muchas preguntas y por eso la abogada que les ayudó a encontrar a su hermano está haciendo una investigación sobre todo lo que ocurrió.

Donald Trump anunció desde que asumió la presidencia que deportaría a los extranjeros ilegales. (AFP)

“Necesitamos que nos expliquen, que alguien nos ayude a esclarecer lo que le pasó a mi hermano, porque migrante o no, es un ser humano y no merece el trato que a él le dieron.

“A mi criterio, a mi hermano lo agredieron, física, psicológica, médicamente y a mí eso me parece un atropello a los derechos humanos, viniendo de un país que supuestamente ha sido cuna de los derechos humanos”, expresó la mujer.

La Teja consultó a Casa Presidencial cuántos ticos han sido detenidos en Estados Unidos desde que Donald Trump llegó al poder, en enero pasado, y si han tenido reportes de malos tratos para con ellos, estamos a la espera de la respuesta.

También consultamos sobre el tema a la Cancillería. Ahí también consultamos específicamente por el caso de Randall para saber por qué no se le informó a la familia de lo que le había pasado. También estamos a la espera de la respuesta.