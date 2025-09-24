Internacionales

Paloma Nicole, adolescente de 14 años, muere tras cirugía estética en Durango

La joven fue intervenida aparentemente sin el conocimiento de su padre y presentó complicaciones graves. Su muerte reaviva el debate sobre regulaciones insuficientes de clínicas estéticas en México

Por Marcelo Poltronieri
Paloma Nicole, de 14 años, murió en Durango tras someterse a una cirugía estética.
Paloma Nicole, de 14 años, murió en Durango tras someterse a una cirugía estética. (GDA/El Universal/México/GDA/El Universal/México)

La adolescente Paloma Nicole Arellano, de 14 años, perdió la vida luego de someterse a una cirugía de aumento de senos en una clínica privada de Durango, según publicaron varios medios de comunicación como El País.

Su padre, Carlos Arellano, denunció que la operación fue realizada el 12 de septiembre sin que él estuviera enterado. La menor fue hospitalizada con complicaciones severas: paro cardiorrespiratorio, inflamación cerebral, coma e intubación. Finalmente falleció días después.

Denuncia del padre y versiones encontradas

De acuerdo con El Universal, el padre exigió que se investigue al médico, a la madre y al hospital, acusando encubrimiento. En una versión revelada por Metro Ecuador, el padre aseguró que descubrió los implantes durante el funeral, lo que confirmaría que no había sido notificado del procedimiento.

Un problema de clínicas irregulares

El País señala que en los últimos tres años, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha clausurado 97 establecimientos estéticos clandestinos en México. Este contexto pone en evidencia las deficiencias regulatorias que pueden poner en riesgo la vida de pacientes.

Autoridades investigan a la clínica y al médico responsables del procedimiento. (Imagen con fines ilustrativos) (Canva/Canva)

Reacciones institucionales

Luego del caso, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva solicitó la suspensión provisional del cirujano implicado en el caso, tal como publicó Infobae. Además, autoridades locales confirmaron que la investigación continúa abierta y que se tomarán medidas contra quienes resulten responsables.

Reflexiones sobre riesgos y derechos

Este episodio pone de relieve que los procedimientos estéticos en menores deben estar estrictamente regulados, con consentimiento informado y verificación de la legalidad del centro. El caso de Paloma Nicole exige que autoridades y sociedad revisen cómo prevenir tragedias similares.

*Esta noticia fue realizada con ayuda de la Inteligencia Artificial. La información que se usó, se sacó de medios de comunicación como: El País, El Universal, Metro Ecuador e Infobae.

