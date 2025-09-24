Adiestrador Ryan Easley muere atacado por un tigre delante de su esposa e hija en Estados Unidos

Ryan Easley fue atacado por un tigre. Foto: People en Español. (Ryan Easley/Ryan Easley)

Ryan Easley, un reconocido adiestrador de animales, perdió la vida tras ser atacado por un tigre durante un espectáculo en Growler Pines Tiger Preserve, en Hugo, Oklahoma, Estados Unidos.

Según People en Español, el trágico incidente ocurrió el 20 de setiembre mientras Easley estaba dentro de una jaula con el animal frente a su esposa y su hija, quienes presenciaron la tragedia.

Según el alguacil del condado Choctaw, Terry Park, varias personas fueron testigos de cómo el tigre mordió a Easley. A pesar de la rápida llegada de los rescatistas, el adiestrador ya no respiraba cuando pudieron socorrerlo.

El tigre involucrado en el ataque era un ejemplar grande que Easley había tenido bajo su cuidado por bastante tiempo, detalló Park. El incidente ocurrió en medio de un show, mientras Easley realizaba una presentación con el felino.

Easley había trabajado previamente con Joseph Maldonado, más conocido como Joe Exotic, la polémica estrella del reality Tiger King.

El adiestrador tenía conocimiento con felinos. (Canva/Canva)

Según esta revista, Easley había comprado tigres a Joe Exotic para su negocio, llamado Show Me Tigers, con el que realizaba presentaciones y shows educativos sobre animales salvajes.

Tras la tragedia, conocidos hicieron una cuenta en GoFundMe para apoyar a la familia de Easley. La página destaca:

“Ahora, en este difícil momento, nos reunimos para rodear a Elaine y Lilly con el mismo amor y apoyo que Ryan brindaba libremente a todos a su alrededor”, en referencia a su esposa e hija.

El ataque de Ryan Easley por un tigre recuerda la peligrosidad de trabajar con felinos salvajes, incluso para entrenadores con experiencia, y ha generado conmoción en la comunidad que sigue de cerca los shows de estos animales.