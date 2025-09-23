Anciano de 69 años invirtió ₡2.700 en un boleto de lotería y ganó ₡270 millones

El boleto ganador de la lotería fue comprado por un anciano de 69 años en Michigan, con una inversión de apenas ₡2.700. (GDA / El Tiempo / Colombia/GDA / El Tiempo / Colombia)

Un hombre de 69 años, residente en Macomb, Michigan, vivió un verdadero golpe de suerte que le cambiará la vida para siempre. El adulto mayor compró un boleto de lotería instantánea por tan solo ₡2.700 (equivalente a US$5 o 19 mil pesos colombianos) y terminó ganando el premio mayor de ₡270 millones (US$500.000).

El afortunado ganador relató que normalmente jugaba boletos más baratos, de apenas US$2 (unos ₡1.080), pero en esta ocasión decidió invertir un poco más. Esa pequeña diferencia fue clave: al raspar el boleto vio un número ganador y pensó que sería un premio menor, hasta que descubrió que tenía el medio millón de dólares.

Aunque prefirió mantener su identidad en el anonimato, aseguró que con el dinero obtenido podrá finalmente jubilarse y dedicar el resto de su vida a disfrutar en familia. “Este premio es un alivio total, ahora sí podré descansar tranquilo”, expresó.

El hombre aseguró que con el premio de ₡270 millones podrá retirarse del trabajo y disfrutar de su jubilación en Estados Unidos (Shutterstock/Shutterstock)

El boleto premiado pertenecía al juego instantáneo “Spectacular Wild Time” de la lotería de Michigan, conocido por entregar fuertes sumas de dinero. Este caso vuelve a poner sobre la mesa la ilusión que despierta la lotería en miles de personas, al demostrar que con una mínima inversión se puede cambiar el rumbo de la vida.

