iPhone 17: el mayor problema del nuevo teléfono de Apple que enfurece a los usuarios

Usuarios reportan que los rayones aparecen incluso al poco tiempo de uso del dispositivo. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El iPhone 17 acaba de llegar al mercado y ya acumula críticas de los usuarios. El problema más comentado en redes sociales y foros especializados es la facilidad con la que se rayan los bordes del módulo de cámara, una zona muy expuesta que muestra desgaste incluso con poco tiempo de uso.

Bordes frágiles y marcas visibles

Según reportes de medios como The Verge, el acabado anodizado del aluminio que rodea las cámaras del iPhone 17 se daña con objetos tan comunes como llaves o monedas. Algunos usuarios incluso aseguran que los rayones aparecen al simple roce con superficies duras al apoyar el teléfono.

El problema parece más notorio en los modelos de colores oscuros, como el azul profundo y el negro, donde las marcas resaltan todavía más. En tiendas Apple se han visto unidades de exposición que ya presentan desgaste a las pocas horas de exhibición.

Federico Ini, un creador de contenido, subió un video a sus redes sociales en el que alega que su nuevo Iphone 17 pro max ya está todo rayado y el motivo alerta bastante.

“El nuevo Iphone tiene un problema y es grave. Se ve así (con rayones) luego de tenerlo dos días dentro del bolsillo, sin que hubiera llaves, sin que hubiera nada que lo raspara, el teléfono se daña tan fácil como te estoy mostrando en el video”, dice el Ini en el video que grabó con la torre Eiffel de fondo, en París, Francia.

El iPhone 17 enfrenta críticas por los bordes de cámara que se rayan con facilidad. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La polémica por el diseño

Este detalle ha despertado críticas no solo por la fragilidad, sino también por la decisión estética de Apple. A diferencia de generaciones anteriores, el módulo de cámara del iPhone 17 tiene bordes más planos y sin biseles redondeados, lo que lo hace más vulnerable a los arañazos y menos discreto al dañarse.

El acabado del iPhone 17, sobre todo en colores oscuros, resalta los daños en los bordes. (AFP/AFP)

¿Un problema mayor para Apple?

Si bien no afecta al rendimiento del dispositivo, el desgaste prematuro en un teléfono de gama alta genera descontento entre los compradores. Apple aún no ha emitido una respuesta oficial sobre esta situación, pero la polémica ya está instalada y amenaza con convertirse en el sello del iPhone 17.

El iPhone 17 Pro Max tiene un problema #scratchgate pic.twitter.com/n0MpF4pdQn — Federico Ini (@fechu) September 21, 2025

De momento, Apple no se ha pronunciado por las críticas que han surgido por el tema de los rayones ni de la calidad de los materiales de su nuevo Iphone.

*Esta noticia fue realizada con ayuda de la Inteligencia Artificial.

