Comunicador de radio Zurquí relata ataque de supuesto seguidor de Rodrigo Chaves

El fundador del medio digital, radio Zurquí, de nombre Erick Sojo, habría sido agredido este fin de semana por un seguidor del presidente Rodrigo Chaves, quien es vecino suyo.

La Teja conversó con el comunicador y él relató a detalle el ataque que habría ocurrido el sábado a eso de las 6 de la tarde, en las afueras de su apartamento, en San Isidro de Heredia.

Seguidor de Rodrigo Chaves habría atacado a comunicador de radio Zurquí. (Cortesía de Erick Sojo)

Según contó Erick, ya hace unos dos meses él había tenido un encontronazo con su vecino (cuyo nombre no trascendió), ya que el hombre había llegado a insultarlo y decirle que era un “maricón” y que “debía ponerse a trabajar como un hombre” porque lo único que hacía era hablar mal de Rodrigo Chaves. En esa oportunidad el hecho no pasó de las palabras.

Este sábado fue diferente. Sojo salió desde muy temprano para darle cobertura periodística a varios acontecimientos y a eso de las 6 p. m., cuando regresó a su casa, vio que el vecino estaba en unas gradas que ambos tienen que subir para llegar a sus apartamentos.

Cuando Sojo iba pasando por donde estaba el sujeto, este le habría quitado los anteojos y le habría dado un golpe a mano abierta por la nariz, por lo que el comunicador empezó a sangrar.

Sojo dice que el vecino lo golpeo a mano abierta. (Cortesía de Erick Sojo)

Luego de eso le habría dado varios golpes más, también con la mano abierta, en la raíz de la oreja, eso hizo que Sojo se sintiera aturdido.

“Mientras me pegaba me decía ‘sos un maricón, solo para hablar del presidente servís’. Llamé al 9-1-1 y él me vio y se puso a decir que llamara, que no le importaba, dijo que iba a ir al apartamento y que cuando llegara la policía lo llamaran. Subió, pero casi de inmediato bajó, yo lo estaba grabado y se me vino encima, me agarró por el cuello y me dio un rodillazo en los testículos, después de eso se subió al carro y se fue.

“Cuando llegó la policía ya él no estaba, los oficiales me tomaron la declaración. Luego, por recomendación de varias amistades, fui a poner le denuncia en el OIJ, ahí me dijeron que fuera a Medicatura Forence hoy (domingo), pero estoy pensando si voy porque en realidad como él me pegó con la mano abierta no tengo moretes en ninguna parte, aunque sí me duele la nariz”, relató el afectado.

El comunicador puso la denuncia en el OIJ. (Cortesía de Erick Sojo)

Sojo dice que siente temor de que su vecino lo vuelva a tomar desprevenido y lo ataque otra vez o que incluso la emprenda contra su hijo, que en muchas ocasiones llega a visitarlo a su apartamento, por lo que está pensando en pasarse de vivienda.