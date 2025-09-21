CCSS responde al video viral de la guarda bailando en Ebáis de Limón: esta fue la sanción

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reveló qué pasó con la oficial de seguridad que se ve bailando en un video que habría sido grabado en un Ebáis de Limón.

La institución informó que “se dio la aplicación de medidas correctivas inmediatas, tras difundirse en redes sociales un video que muestra a una oficial de seguridad privada y a otras personas en un presunto comportamiento inapropiado dentro de la sede de ebáis Limón 2000, del área de salud central de Limón”.

LEA MÁS: Subsidios del IMAS: en estas fechas se entregarán las ayudas de setiembre

Despidieron a la guarda que aparece bailando en un ebáis de Limón. (Tomada de Facebook)

De acuerdo con la doctora Carla Alfaro, directora de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica, la decisión se tomó con el propósito de determinar si efectivamente el actuar de la trabajadora de la empresa privada que brinda servicios de seguridad a ese establecimiento fue improcedente, ya que, supuestamente, permitió, durante su jornada laboral, el ingreso de personas ajenas a la institución y habría consentido conductas que se encuentran fuera de las normas y protocolos de seguridad de la institución.

“Los hechos habrían ocurrido la noche del viernes 12 de setiembre; sin embargo, la dirección médica y la administración del área de salud tuvieron conocimiento de lo ocurrido hasta el martes 16 de setiembre, por lo que de forma inmediata se contactó al representante de la empresa proveedora de servicios de seguridad para esclarecer los hechos.

LEA MÁS: El misterio del déjà vu: ¿qué pasa en tu cerebro cuando ocurre?

“Adicionalmente, se solicitaron las bitácoras de supervisión realizadas por parte de la empresa, así como el registro de las actividades que realiza el personal que labora en las sedes de Ebáis, con especial atención en aquellas donde se cuenta con oficiales de seguridad las 24 horas”, informó la Caja.

Tras lo ocurrido, la empresa de seguridad privada despidió a la oficial que presuntamente estaba incumpliendo sus labores.

LEA MÁS: Reconocido periodista encabeza papeleta de diputados por Heredia del partido de Claudia Dobles para elecciones del 2026

La mujer dice que ya había salido de trabajar cuando tomaron el video. (Tomada de Facebook)

Como parte de las acciones inmediatas, la dirección médica del área de salud Limón sostuvo, además, una reunión con el departamento de Asesoría Legal de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica, para identificar posibles sanciones por parte de la empresa por generar un daño moral a la institución.

LEA MÁS: ¿Por qué bostezar es contagioso? Esto dice la ciencia

También se solicitó a la empresa de servicios de seguridad privada adoptar acciones preventivas y correctivas en aras de garantizar que los presuntos hechos ocurridos en esta sede de Ebáis no vuelvan a repetirse.

En el video que circula en redes sociales se ve a la oficial bailando con un hombre, también se observa una mujer sentada en una mesa y habría otra más que sería la que grabó el video.

Las personas se escuchan cantando y en la mesa se observan bebidas alcohólicas.

Luego de que el video se hiciera viral, la oficial publicó un video en el que dice que ella ya había terminado su turno cuando se hizo la grabación, pero reconoce que fue incorrecto tomar licor ahí. También se disculpó con la empresa de seguridad y los funcionarios del Ebáis.