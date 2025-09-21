Subsidios del IMAS: en estas fechas se entregarán las ayudas de setiembre

Si usted recibe subsidios por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), le contamos que ya casi entregan las ayudas correspondientes a setiembre.

La institución informó que esos dineros se entregarán a los beneficiarios entre el 24 y el 29 de este mes.

Tenga en cuenta en qué fechas darán los Subsidios del IMAS. (Jonathan Jiménez)

Las personas que recibirán los subsidios pueden consultar esta información en la plataforma Mi Expediente, donde ya está publicado el calendario actualizado de pagos.

Los subsidios del IMAS son para personas en condición de pobreza extrema o pobreza, según la información del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

Para que las personas reciban el beneficio, deben cumplir con los criterios de priorización institucionales establecidos por la entidad.

Desde que se estableció el modelo de atención IMAS Impulsa, la mayoría de hogares que reciben ayuda económica deben cumplir condiciones específicas. Un profesional analiza cada caso mediante una valoración social, durante la cual se asigna una ruta de atención según el perfil del solicitante.

Muchas familias esperan estas ayudas para poder comprar la comida. (Rafael Pacheco)

Para que tenga presente cuándo darán las ayudas de los próximos meses, aquí le dejamos el calendario:

- Octubre: del 27 al 30.

- Noviembre: del 24 al 28.

- Diciembre: del 15 al 18.

Estas fechas están sujetas a cambios por ajustes administrativos, por eso lo mejor es que las personas ingresen periódicamente a Mi Expediente para confirmar la información y conocer el estado de sus ayudas.