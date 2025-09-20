Municipalidad de Naranjo y gobierno de Rodrigo Chaves se enfrentan por agua de proyecto habitacional

La Municipalidad de Naranjo publicó esta foto donde evidenció la presencia de funcionarios del AyA y de la policía en el cantón, la mañana de este sábado. (Facebook/Facebook)

La bronca entre la Municipalidad de Naranjo y el gobierno de Rodrigo Chaves por el agua de un proyecto habitacional en la zona escaló este sábado, según denunció este gobierno local.

A través de un comunicado de prensa, la municipalidad informó que Presidencia y Acueductos y Alcantarillados (AyA) forzaron la conexión de una toma de agua del acueducto municipal para llevar agua al proyecto La Esperanza, un procedimiento que tildaron de “ilegal e improcedente”.

El ayuntamiento aseguró que este sábado se realizó un gran despliegue de policías de la Fuerza Pública en Calle Muñoz y funcionarios del AyA llegaron a realizar los trabajos de conexión.

“Se presentaron hoy (20 de setiembre) en Naranjo, en el sector de Calle Muñoz, para forzar una conexión ilegal e improcedente al Acueducto Municipal. Para hacerlo, dañaron la calle cantonal en el sitio con una ruptura del pavimento y de la infraestructura de la calzada, e ingresaron maquinaria no autorizada, para perforar e interconectarse a la nueva tubería municipal”, denunció la municipalidad.

La Municipalidad de Naranjo denunció que los trabajos que hizo el AyA este sábado en el acueducto municipal vulnera su autonomía municipal. (Facebook/Facebook)

Indicaron que la nueva tubería municipal tuvo un costo de 216 millones de colones y que la intervención de este sábado pone en riesgo “su integridad y garantía de funcionamiento”.

Los eventuales daños que podría sufrir esa tubería pone en riesgo el abastecimiento del agua de Naranjo centro y zonas aledañas, donde se suministra el agua a 12 mil personas.

“Estas acciones constituyen una grave violación a la autonomía municipal, al derecho constitucional al debido proceso y al derecho de defensa, nunca antes visto en nuestro cantón y país. Nos encontramos realizando las acciones legales correspondientes para atender esta situación.

“Reprochamos las acciones generadas por la Presidencia y el AyA en esta materia, actuando de forma intimidante, arbitraria y potencialmente inconstitucional, violando el principio de legalidad y actuando de mala fe ante una situación que está judicializada por posibles irregularidades”, agregaron.

AyA hizo los trabajos en la nueva tubería del acueducto municipal que costó alrededor de 216 millones de colones. (Facebook/Facebook)

La Teja solicitó una reacción de Presidencia respecto a lo denunciado por la Municipalidad de Naranjo; pero hasta ahora no han respondido a nuestras consultas. AyA tampoco se ha pronunciado al respecto.