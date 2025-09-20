Municipalidad de Naranjo y gobierno de Rodrigo Chaves se enfrentan por agua de proyecto habitacional

La bronca entre la Municipalidad de Naranjo y el gobierno de Rodrigo Chaves por el agua de un proyecto habitacional en la zona escaló este sábado, según denunció este gobierno local.
A través de un comunicado de prensa, la municipalidad informó que Presidencia y Acueductos y Alcantarillados (AyA) forzaron la conexión de una toma de agua del acueducto municipal para llevar agua al proyecto La Esperanza, un procedimiento que tildaron de “ilegal e improcedente”.
El ayuntamiento aseguró que este sábado se realizó un gran despliegue de policías de la Fuerza Pública en Calle Muñoz y funcionarios del AyA llegaron a realizar los trabajos de conexión.
“Se presentaron hoy (20 de setiembre) en Naranjo, en el sector de Calle Muñoz, para forzar una conexión ilegal e improcedente al Acueducto Municipal. Para hacerlo, dañaron la calle cantonal en el sitio con una ruptura del pavimento y de la infraestructura de la calzada, e ingresaron maquinaria no autorizada, para perforar e interconectarse a la nueva tubería municipal”, denunció la municipalidad.
Indicaron que la nueva tubería municipal tuvo un costo de 216 millones de colones y que la intervención de este sábado pone en riesgo “su integridad y garantía de funcionamiento”.
Los eventuales daños que podría sufrir esa tubería pone en riesgo el abastecimiento del agua de Naranjo centro y zonas aledañas, donde se suministra el agua a 12 mil personas.
“Estas acciones constituyen una grave violación a la autonomía municipal, al derecho constitucional al debido proceso y al derecho de defensa, nunca antes visto en nuestro cantón y país. Nos encontramos realizando las acciones legales correspondientes para atender esta situación.
“Reprochamos las acciones generadas por la Presidencia y el AyA en esta materia, actuando de forma intimidante, arbitraria y potencialmente inconstitucional, violando el principio de legalidad y actuando de mala fe ante una situación que está judicializada por posibles irregularidades”, agregaron.
La Teja solicitó una reacción de Presidencia respecto a lo denunciado por la Municipalidad de Naranjo; pero hasta ahora no han respondido a nuestras consultas. AyA tampoco se ha pronunciado al respecto.