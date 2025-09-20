Reconocido periodista encabeza papeleta de diputados por Heredia del partido de Claudia Dobles para elecciones del 2026

Claudia Dobles irá con doble postulación a las Elecciones Generales del 2026: la de candidata a la presidencia y la de candidata a diputada por el primer lugar de San José con el partido Coalición Agenda Ciudadana. (Albert Marin/Asamblea del PAC.)

Un reconocido periodista televisivo, radial y de prensa escrita encabeza la papeleta de diputados por la provincia de Heredia del partido Coalición Agenda Ciudadana, que lleva a Claudia Dobles como aspirante a la Presidencia de la República.

La agrupación política desarrolla este sábado su Asamblea Nacional para elegir a sus candidatos a congresistas por provincia para las Elecciones Generales del 2026.

En el caso de Heredia, los asambleístas eligieron en el primer lugar al destacado comunicador, Boris Ramírez Vega.

Según informó el partido político, Boris cuenta con más de tres décadas de experiencia en medios, docencia y gestión pública, además cuenta con experiencia en la función pública por los puestos que asumió en el pasado con el Partido Acción Ciudadana (PAC).

Ramírez fue presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) entre 2020-2022, cuando gobernó Carlos Alvarado.

Asimismo fue asesor de la fracción del PAC entre 2018 y 2020 y director de comunicación del Gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018).



Boris ha sido fundador y parte de programas de opinión radiales como Hablando claro, de Columbia, y fue jefe de Información de Noticias Repretel entre 1996 y 1998.

Trabajó en el periódico La República de 1896 a 1989 y editó la sección de política de la revista Rumbo, de La Nación, entre 1990 y 1996.

También se ha desarrollado como profesor universitario, editor de algunas revistas y productor de programas de política en Monumental y Radio Reloj.

Otros elegidos

La Asamblea Nacional de la Coalición Agenda Ciudadana también ratificó este sábado a Claudia Dobles como candidata a diputada por el primer lugar de San José; en el segundo lugar se eligió al expresidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexánder Solís Delgado.

El cuarto lugar por San José fue para Fabián Solano Fernández. El tercer puesto aún no se define.

Alexánder Solís, expresidente de la CNE, también va por una diputación en las Elecciones del 2026 por el partido Coalición Agenda Ciudadana. (alonso tenorio)

En el caso de Alajuela, el partido comunicó que el elegido para encabezar la papeleta diputadil fue a Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia, exdiputado y exembajador.

