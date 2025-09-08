TSE dio una buena noticia a la coalición que busca llevar a Claudia Dobles a la presidencia

La coalición Agenda Ciudadana fue avalada para participar en las elecciones presidenciales de 2026, con Claudia Dobles como candidata. (La Nación/Lucía Astorga/Lucía Astorga)

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio una buena noticia a la coalición Agenda Ciudadana, de los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Agenda Democrática Nacional (ADN).

La candidata a presidencia, Claudia Dobles Camargo, anunció en redes sociales que el TSE dio el visto bueno para participar en las elecciones presidenciales del próximo año.

“Con mucha satisfacción estamos informando a Costa Rica el día de hoy, que ya tenemos el visto bueno por el Tribunal Supremo de Elecciones de que, formalmente, la coalición Agenda Ciudadana estará inscrita en la próxima papeleta del 2026″, dijo Dobles Camargo, en un video publicado en redes sociales.

“Seremos la única coalición formal, una de las pocas a nivel nacional en la historia de Costa Rica y, ciertamente, la primera coalición nacional que será liderada por una mujer”, añadió.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio el visto bueno para que la coalición Agenda Ciudadana participe en las próximas elecciones presidenciales. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La candidata señaló que esta es una invitación para los costarricenses a resolver los problemas, uniendo esfuerzos, talento y experiencia, en seguridad, educación, salud y movilidad.

Hace casi dos meses, los partidos anunciaron que decidieron unirse en coalición para llevar a Dobles Camargo a la presidencia en las elecciones de 2026.

La también exprimera dama, en ese momento, comentó que la coalición tiene el objetivo de “poner a las personas y a las necesidades de las comunidades en el centro de la agenda de desarrollo”.

El sábado 20 y domingo 21 de setiembre se realizará la Asamblea Nacional para definir las candidaturas a las dos vicepresidencias de la República y a las diputaciones.

