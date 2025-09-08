Así participó Valeria Valverde en la canonización de Carlo Acutis, a quien le atribuyen el milagro a la tica

Valeria Valverde, la joven tica que sobrevivió por un milagro de Carlo Acutis, participó en la canonización del italiano. (Transmisión Vatican News/Captura de pantalla)

Carlo Acutis no solo fue el protagonista de la canonización que se realizó el domingo 7 de setiembre en El Vaticano, sino también Valeria Valverde, la joven tica que sobrevivió tras un accidente en bicicleta, gracias a un milagro del conocido “influencer de Dios”.

LEA MÁS: Así fue el milagro a la joven de Costa Rica por el que hicieron santo a Carlo Acutis

En las imágenes que se mostraron durante la canonización de Acutis, apareció la joven, quien leyó la primera petición en la oración de los fieles.

“Por el santo pueblo de Dios, para que acogiendo con alegría la palabra que salva, siga a Jesús por el camino de la cruz y sea en el mundo testigo de su amor”, dijo en español.

Con una calma y mirada serena, la joven leyó la petición frente a una multitud en la plaza de San Pedro, en honor al ahora santo, quien la ayudó a recuperarse de un traumatismo craneoencefálico, que sufrió en 2022 tras un accidente en bicicleta.

Valeria Valverde participó en la canonización de Carlo Acutis

En ese momento, los médicos no creían que ella iba a sobrevivir, pues tenía una hemorragia cerebral.

Su madre, Liliana Valverde, fue hasta la tumba de Acutis en Asís, Italia, y le rezó por varias horas.

La joven empezó a respirar por sí sola, recuperó movilidad y, poco a poco, salió del coma, después de la visita de su madre a la tumba del joven italiano, que murió en 2006 tras ser diagnosticado de leucemia.

Además, un escáner que le hicieron unos días después, reveló que la hemorragia había desaparecido.

LEA MÁS: Cambio histórico en la cédula: desde este martes 9 de setiembre el documento de identidad nunca será igual

“Nos salvó a las dos”

Liliana Valverde habló con la prensa sobre el milagro que le atribuyen a Carlo Acutis por su hija Valeria. (Pablo Innecken/Captura de pantalla)

En medio de las celebraciones católicas, la madre de Valeria habló con diferentes medios sobre el milagro de su hija.

Ella expresó un profundo agradecimiento de que su Valeria esté viva.

“Carlo nos salvó a las dos. Salvó a Valeria y me salvó a mí también. Valeria es hija única. Entonces, cuando estás a punto de perder a la persona que más amas que, en mi caso, es Valeria y, de repente, suceden este tipo de cosas, definitivamente, cambias, cambias todo”, dijo.

Liliana comentó a Rome Reports y otros medios que no tuvo una razón específica por la cual decidió ir a Asis a rezarle a Acutis.

“Yo nada más sentí algo y, como decía Carlo, ‘no soy yo, es Dios’. Dios me usó de instrumento para esto, para ir, para pedir frente a la tumba de Carlo el 9 de julio (de 2022) por más o menos 4 horas”, contó la madre.

Ella conoció a Antonia Salzano, la madre de Acutis, y le agradeció por el milagro que su hijo hizo.

“Uno de mis sueños era conocer a la mamá de Carlo porque para mí era lo más cercano que yo podía estar de él, de Carlo. Cuando la conocí en Asís, yo le di un abrazo fortísimo, efusivo”, comentó.

LEA MÁS: https://www.lateja.cr/nacional/anuncian-un-cambio-en-la-restriccion-vehicular-en/QA27QK76S5HDHOHEN4CL7VVMC4/story/