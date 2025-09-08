Anuncian un cambio en la restricción vehicular en San José por el Día de la Independencia

El MOPT no aplicará la restricción vehicular por número de placa el lunes 15 de setiembre por el Día de la Independencia. (MOPT/MOPT)

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció un cambio en la restricción vehicular en San José por motivo del Día de la Independencia.

LEA MÁS: Hoy abren nuevas citas para la vacunación contra la fiebre amarilla, ¿qué hay que hacer?

Los vehículos de cualquier número de placa podrán circular en la capital el lunes 15 de setiembre, pues las autoridades eliminarán la restricción vehicular ese día.

Esta decisión se tomó para que todos los ciudadanos participen en los eventos cívicos el 15 de setiembre.

Las autoridades destinarán parte de su personal para regular el tránsito durante los desfiles patrios y, además, otros funcionarios trabajarán para facilitar el regreso de los vacacionistas después de disfrutar un fin de semana largo.

De hecho, el MOPT advirtió que, aunque los vehículos de todas las placas podrán circular en San José, habrá algunas calles cerradas en el Paseo Colón y la Avenida debido a los desfiles.

LEA MÁS: Diputada Andrea Álvarez se convirtió en víctima de la delincuencia y envía urgente mensaje

También habrá vías cerradas cerca del Parque Nacional, donde habrá un acto cívico por la mañana, con la presencia de las autoridades del gobierno.

El MOPT no aplicará la restricción vehicular por número de placa el lunes 15 de setiembre por el Día de la Independencia. (MOPT/MOPT)

La restricción vehicular estará vigente de nuevo a partir del martes 16 de setiembre, para las placas finalizadas en 3 o en 4.

Recuerde que la restricción vehicular por número de placa se aplica en todo el anillo de Circunvalación, excepto en el tramo nuevo entre La Uruca y el cruce de Calle Blancos, de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Cada día dos terminaciones de placas tienen prohibición de circular por San José. Es decir, la prohibición se inicia los lunes con las placas finalizadas en 1 o en 2 y finaliza los viernes con las terminaciones en 9 o en 0.

LEA MÁS: Estos fueron los lugares donde se vendió la lotería ganadora de este domingo 7 de setiembre